阿里巴巴辟谣向取消返武汉探亲计划员工补贴1万元：假的

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
1月22日下午消息，针对网传阿里将对取消返武汉探亲计划的员工，公司将给予10000元额外补贴。对此消息，阿里方面表示，假的。
社交媒体账号“赵雨润”发布截图称，阿里对武汉籍员工改道费全包，不回家享受1万元补贴。不过截止发稿时，该账号已无此内容，疑似被本人删除。
昨日晚间，淘宝发布声明称，已向淘宝天猫平台上所有销售口罩的商家发出通知，绝不允许涨价销售。淘宝表示，目前淘宝天猫平台货源充足，未来几周阿里健康“急送药”服务春节不停歇。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有