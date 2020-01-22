阿里巴巴辟谣向取消返武汉探亲计划员工补贴1万元：假的

1月22日下午消息，针对网传阿里将对取消返武汉探亲计划的员工，公司将给予10000元额外补贴。对此消息，阿里方面表示，假的。

社交媒体账号“赵雨润”发布截图称，阿里对武汉籍员工改道费全包，不回家享受1万元补贴。不过截止发稿时，该账号已无此内容，疑似被本人删除。

昨日晚间，淘宝发布声明称，已向淘宝天猫平台上所有销售口罩的商家发出通知，绝不允许涨价销售。淘宝表示，目前淘宝天猫平台货源充足，未来几周阿里健康“急送药”服务春节不停歇。