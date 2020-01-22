胡锡进：卖高价口罩就是发国难财

IT之家1月22日消息 环球时报总编辑胡锡进今天针对“天价口罩”发布微博称，平时不到十块钱的一包口罩今天卖到了50块钱，当下这个关口把口罩卖高价就是发“国难财”。

胡锡进直言，“新型肺炎向我们猖狂进攻的关头，检验着我们的人性。这个时候会浮现很多美好、高尚和温情的东西，同时人性中灰暗、脏兮兮的那些劣根性也会趁机跑出来凑热闹。”

胡锡进强烈呼吁，国家应当严厉打击给口罩提价的所有“奸商”，“罚数倍于他们所赚黑利的钱，甚至封他们的渠道，关他们的店。”这不仅仅是一点钱的事，中国不能纵容这种肮脏的商业价值取向，不能让它玷污了中国的民族精神。

以下为其微博原文：

什么叫“发国难财”？现在把口罩卖高价就是。我的一个同事在其居住的社区小超市里看到平时不到十块钱的一包口罩，今天卖到了50块钱。网上还有各种“天价口罩”的展示。赚这样的黑心钱，是要有报应的。

抗击新型肺炎相当于一场全民战争，看看那些进病室就犹如上战场的医生护士们吧。他们很多人不是被迫去的，是请战进入的。他们都是普通人，默默无闻，家有妻子丈夫以及孩子老人。和那些人比一比，把口罩的价签涂改翻上一倍甚至数倍的那些人，是不是应该自己对着镜子骂自己不是人，狠狠抽自己的嘴巴呢？

新型肺炎向我们猖狂进攻的关头，检验着我们的人性。这个时候会浮现很多美好、高尚和温情的东西，同时人性中灰暗、脏兮兮的那些劣根性也会趁机跑出来凑热闹。

总之这段日子会给我们每一个人留下抹不去的记忆。多少年后想一想，那些日子里你都做了什么？以恪守公民道德帮助了社会的有序抗击，因为自己的特殊位置做了一份额外贡献，还是趁机干了给口罩提价等龌龊事呢？想想你那时怎么面对自己的良心和子孙吧。

最后强烈呼吁国家严厉打击给口罩提价的所有奸商，罚数倍于他们所赚黑利的钱，甚至封他们的渠道，关他们的店。这不仅仅是一点钱的事，中国不能纵容这种肮脏的商业价值取向，不能让它玷污了中国的民族精神。