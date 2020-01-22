中国联通：预计2019年净利约49.8亿元，同比增长约22%

1月22日下午消息，中国联通发布公告称，2019年公司归属于上市公司股东的净利润预计约49.8亿元，同比增长约22%。受提速降费、市场饱和以及4G流量红利逐步消退影响，2019年移动主营业务收入预计比2018年有所下降，降幅预计比首三季度的-6.1%有所趋缓。得益于创新业务快速增长拉动，2019年固网主营业务收入预计继续保持良好增长。

以下为中国联通公告全文：

中国联合网络通信股份有限公司关于2019年经营和盈利最新情况的说明

重要内容提示：

1、经本公司财务部门初步测算，2019年本公司归属于上市公司股东的净利润预计约49.8亿元人民币，同比增长约22%，不属于上海证券交易所《股票上市规则》中要求的应当在会计年度结束后一个月内进行业绩预告的情形。

2、根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文有关要求，本公司控股子公司—中国联合网络通信（香港）股份有限公司（简称“联通红筹公司”）须就2019年经营和盈利最新情况进行公告。

3、为保持本公司与联通红筹公司信息披露的一致性，本公司特此发布2019年经营和盈利最新情况的说明。

4、本公告中2019年财务数据未经会计师事务所审计。准确财务数据以本公司正式披露的2019年年度报告为准。

一、2019年度业绩预计情况

2019年，面对提速降费和行业发展的新挑战，本公司积极践行新发展理念，深化实施聚焦创新合作战略，加快互联网化运营转型，纵深推进混合所有制改革，创新业务持续快速增长，支撑整体主营业务收入基本保持稳定。受提速降费、市场饱和、激烈市场竞争以及4G流量红利逐步消退的影响，2019年移动主营业务收入预计比2018年有所下降，降幅预计比首三季度的-6.1%有所趋缓。得益于创新业务快速增长拉动，2019年固网主营业务收入预计继续保持良好增本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。- 2 -长。2019年整体主营业务收入预计可实现企稳并略有小幅回升。得益于良好的成本管控，尽管受到提速降费及移动业务发展的困难和挑战影响，本公司归属于上市公司股东的净利润预计约49.8亿元人民币，同比增长约22%。

未来，本公司将直面挑战，坚持新发展理念，坚定战略定力，提升企业治理能力，推动企业高质量发展。本公司将坚定不移地深化互联网化运营转型，持续提升客户感知、运营效率和差异化竞争力，积极应对携号转网挑战，努力稳定基础业务，规模提升创新业务，充分发挥5G网络共建共享合作优势，扎实推进5G业务创新，持续深化与战略投资者的业务和资本合作，纵深推进各领域的创新变革，不断提升企业内生活力和运营效益，为股东创造更大价值。

二、说明事项

1、经本公司财务部门初步测算，2019年本公司业绩不属于上海证券交易所《股票上市规则》中要求的应当在会计年度结束后一个月内进行业绩预告的情形。

2、根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文有关要求，本公司控股子公司—联通红筹公司须就2019年经营和盈利最新情况进行公告。

3、为保持本公司与联通红筹公司信息披露的一致性，本公司特此发布2019年经营和盈利最新情况的说明。

4、本公告中2019年财务数据未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险，以免不恰当地依赖以上数据。准确的财务数据以本公司正式披露的2019年年度报告为准。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会

二○二〇年一月二十二日