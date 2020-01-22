爱奇艺新春5折大促：黄金VIP会员年卡99元，不限购买次数

1月22日 20:00 - 1月27日，爱奇艺黄金VIP会员、钻石VIP会员五折大促，黄金VIP会员年卡99元、季卡29元、新用户首月仅需8元，钻石VIP会员+携程超级会员年卡268元、黄金VIP会员升级钻石VIP会员9元/月，点此购买：手机点此 | PC点此。

具体来说：

• 爱奇艺黄金VIP会员（原价198元/年），半价活动99元/年，不限购买次数，不含任何第三方权益；

• 爱奇艺钻石VIP会员连续包年（黄金VIP的全部权益+支持TV端）+携程超级会员=268元/年（五折），不限购买次数；

• 如何取消自动续费：支付宝途径（我的-设置-支付设置-免密支付/自动扣款）；微信途径（我-支付-右上角3个点...-自动扣费）。

• 爱奇艺黄金VIP会员：适用于手机、电脑和Pad，专享跳广告+蓝光1080P+杜比全景声，院线新片+热剧+独家综艺抢先看，付费影片VIP享半价优惠，VIP下载绿色通道（同时缓存5个视频）。

• 爱奇艺钻石VIP会员：支持手机、TV、电脑和Pad，包含全部黄金会员特权+TV大屏权益。

具体优惠详情见下表：

活动项目 优惠 活动价 黄金VIP年卡 5折 ￥99 黄金VIP季卡 5折 ￥29 黄金VIP月卡 新用户 ￥8 钻石VIP年卡+

携程超级会员 5折 ￥268

黄金VIP升级 钻石VIP会员 6折

￥9/月



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