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新报告称三星可折叠手机Galaxy Z Flip定价不会太“便宜”

2020/1/22 21:51:20来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月22日消息  2020年将是支持5G的手机成为主流的一年，这将推动全球移动行业的整体增长，市场份额迅速膨胀，可折叠设备的出货量可能会以较小的幅度增长，在接下来的几个月中，它们的购买也将变得更加容易。

近日，三星S20最大的泄密者在Twitter上暗示，三星Galaxy Z Flip可折叠手机的价格为1400美元起，高于此前韩媒爆料的100万韩元（约合人民币5922元）至150万韩元（约合人民币8881元）。

据此前消息透露，三星Galaxy Z Flip可折叠手机将和三星Galaxy S20系列旗舰手机一同发布，这是继摩托罗拉RAZR之后第二款采用翻盖式折叠屏幕的手机。此前爆料的售价显然要便宜不少，要知道，和三星Galaxy Z Flip形态差不多的摩托罗拉RAZR折叠屏手机售价为1500美元（约合人民币10287元），显然，三星Galaxy Z Flip可折叠手机的价格为1400美元起更可信一些。

Galaxy Z Flip的配置将不如“主流” Galaxy S20系列那么强大，但是至少与去年的Galaxy S10和Note 10相当，与Galaxy Fold相比，Z Flip的尺寸更小，具有6.7英寸的主显示屏，能够从上到下折叠，而不是从一侧到另一侧对折，并且在背面有一个1英寸左右的辅助面板。

Galaxy Z Flip概念图与Motorola Razr

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关键词：Galaxy Z Flip折叠屏手机

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