阿里巴巴张勇达沃斯谈平台经济：人人都是平台

当地时间1月22日14点（北京时间1月22日21点），阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2020年年会，并与埃森哲CEO朱莉·斯威特（Julie Sweet）就如何“塑造普惠的平台经济”展开对话。

张勇表示，平台不断进化，新的平台总会出现，每个人都是平台，都可能是彼此的利益相关者。真正重要的是，能否分享共同使命，并付诸行动、兑现使命，这才是平台的关键。

如何实现更可持续、更包容的商业模式，如何使第四次工业革命的技术成果更好地惠及人类，是今年达沃斯的关键议题。平台经济因其开放和普惠的特征，成为解决未来问题的关键。

朱莉·斯威特表示，平台公司今天已成流行词，并影响全世界许多行业。而阿里巴巴则在这种商业模式有名字之前，就一直是一个平台公司。为什么在20年前就有做平台的远见？

张勇说，没有人从第一天就想到要建一个平台公司，而是在坚持使命、容纳社会巨大供给和需求对接的过程中，释放出了平台的能力。20年前，阿里巴巴的使命就是“让天下没有难做的生意”，帮助中小企业在全球范围寻找买家。

“我们关心如何把互联网的力量应用到真实的商业世界里，帮助我们的客户创造价值。我认为平台经济的核心是我们是否能真正为他人创造价值，正因为能够创造价值，人们才想聚集到一起，然后我们一起才形成一个平台。平台不是阿里巴巴，平台是所有利益相关者的合集，这才是关键。“张勇说。

“最好的例子是双11。背后唯一的秘密就是在同一天集中满足了巨量的需求。物流、支付等商业环节都成为利益相关方。面对如此大的供需规模，只有共同创造新的商业基础设施，才让这一切成为可能。”张勇表示，在平台创造更多合作机会的同时，也能创造更多就业机会。

张勇认为，普惠对当今社会的重要性已是共识，但真正重要的是如何实现普惠，比如，如何让科技惠及所有利益相关者。平台的领导者最重要的是建立机制，让平台人人能参与，这样才能打造一个更具凝聚力和可持续发展的世界。