特斯拉市值突破1000亿美元超越大众汽车，仅次于丰田

北京时间1月22日消息，特斯拉的市值首次超过大众汽车达到1000亿美元以上，如果马斯克能保持这一业绩几个月，他将获得巨额奖励。



周三开盘后不久，这家电动汽车制造商的股价飙升4%。当天盘初的高点为572.11美元，特斯拉的市值约为1031亿美元，超过了大众汽车的998亿美元，仅次于丰田汽车。

特斯拉空头认为，特斯拉的市值超过老牌汽车制造商是非常荒谬的，毕竟传统汽车生产商大众汽车去年的销量是特斯拉的近30倍。但大众汽车CEO赫伯特-迪斯（Herbert Diess）并不这么认为。可以说，他是运营传统汽车制造商的首席执行官中最直言不讳的一位，他承认，特斯拉的扩张预示着具有百年历史的汽车行业将发生彻底的变革。

三个月前，他就曾表示特斯拉不再是小众制造商。上周在德国举行的一次内部会议上，他告诉大众汽车的高管，联网汽车将使消费者上网时间几乎增加一倍，汽车将“成为最重要的移动设备”。

“如果我们看到了这一点，那么我们也就理解了为什么特斯拉在分析师看来是如此有价值，”现年61岁的迪斯说。

对特斯拉的首席执行官马斯克来说，超过1000亿美元不仅仅是炫耀的资本。如果该公司的市值在一段时间内保持在这一门槛之上，他就有资格获得一笔薪酬奖励。理论上，第一笔奖金将为他带来约3.46亿美元的净收入。

自特斯拉出人意料地公布第三季度利润，并告诉投资者它提前推出了下一代产品Model Y，并在上海附近开设了工厂以来，该公司股价已上涨逾一倍。

Wedbush分析师丹-艾夫斯（Dan Ives）周三在一份报告中写道，随着特斯拉在中国的增长，其股价还有上涨空间。他将目标价从370美元上调至550美元，同时维持相当于持有的评级。

尽管自年初以来，至少有8名分析师将他们的目标股价上调了逾100美元，但市场共识仍远低于特斯拉的股价。该股的平均目标价为363.92美元，仅有10位分析师将其评级为买入，10位分析师持有，16位分析师卖出。