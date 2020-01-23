外媒：苹果iPhone 12将再造流行色“海军蓝”

1月23日上午消息，来自国外论坛XDA的开发者兼爆料人马克斯-温巴赫（Max Weinbach）透露，未来至少有一款iPhone 12将采用全新配色“海军蓝（Navy Blue）”，这种新颜色可能会取代iPhone 11 Pro系列的午夜绿，成为2020年iPhone的主推色。

与此同时，Youtube上的视频作者Everything Apple Pro制作了关于iPhone 12的猜想视频，以及海军蓝“iPhone 12 Pro”的概念设计图。

▲海军蓝大概这个样

温巴赫在过去准确地预测了iPhone会有一种新颜色：2019年5月，他曾通过自己的Twitter账户表示，iPhone XR的后续版本将采用新的浅绿色。不过，当时他认为绿色选项将取代黄色，后来其实iPhone 11黄、绿色都有。

▲海军蓝iPhone 12假想图

多年来，苹果几乎在每一代iPhone上都能推出一款流行色，并成为当年的流行色，卖得最好的一定是它。近到今年的午夜绿，原到之前的玫瑰金，土豪金。前年和去年加上iPhone XR系列之后，苹果的颜色更加大胆，颜色选择也更多。

▲当年“土豪金”iPhone在上市当日曾被炒到了上万元

所以“海军蓝”iPhone 12的传闻并不意外，今年九月我们看看它能成真否。

出了颜色，根据关注苹果公司的知名分析师郭明錤（MingChi-kuo）的说法，苹果会在2020年推出5款新的iPhone机型，其中所谓的“iPhone 9”或“iPhone SE2”将在春季发布，他会采用iPhone 8的外观，但换上最新的A13处理器；而秋季发布的iPhone 12系列才是重头戏，分别有1款5.4英寸屏幕机型、2款6.1英寸机型和1款6.7英寸机型，支持5G网络将是最大卖点。