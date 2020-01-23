内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

外媒：苹果iPhone 12将再造流行色“海军蓝”

2020/1/23 8:13:58来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

1月23日上午消息，来自国外论坛XDA的开发者兼爆料人马克斯-温巴赫（Max Weinbach）透露，未来至少有一款iPhone 12将采用全新配色“海军蓝（Navy Blue）”，这种新颜色可能会取代iPhone 11 Pro系列的午夜绿，成为2020年iPhone的主推色。

与此同时，Youtube上的视频作者Everything Apple Pro制作了关于iPhone 12的猜想视频，以及海军蓝“iPhone 12 Pro”的概念设计图。

▲海军蓝大概这个样

温巴赫在过去准确地预测了iPhone会有一种新颜色：2019年5月，他曾通过自己的Twitter账户表示，iPhone XR的后续版本将采用新的浅绿色。不过，当时他认为绿色选项将取代黄色，后来其实iPhone 11黄、绿色都有。

▲海军蓝iPhone 12假想图

多年来，苹果几乎在每一代iPhone上都能推出一款流行色，并成为当年的流行色，卖得最好的一定是它。近到今年的午夜绿，原到之前的玫瑰金，土豪金。前年和去年加上iPhone XR系列之后，苹果的颜色更加大胆，颜色选择也更多。

▲当年“土豪金”iPhone在上市当日曾被炒到了上万元

所以“海军蓝”iPhone 12的传闻并不意外，今年九月我们看看它能成真否。

出了颜色，根据关注苹果公司的知名分析师郭明錤（MingChi-kuo）的说法，苹果会在2020年推出5款新的iPhone机型，其中所谓的“iPhone 9”或“iPhone SE2”将在春季发布，他会采用iPhone 8的外观，但换上最新的A13处理器；而秋季发布的iPhone 12系列才是重头戏，分别有1款5.4英寸屏幕机型、2款6.1英寸机型和1款6.7英寸机型，支持5G网络将是最大卖点。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPhone 12

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    