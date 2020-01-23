微信再次发力短视频，视频号能否为腾讯扳回一局

短视频的大风吹了好几年，微信好像终于拿出了认真态度走进战场。

1月21日傍晚，微信测试“视频号”的消息传开。22日凌晨，微信官方发布公告，证实这就是张小龙提到的，微信在短内容上的探索。微信公众号一直以长篇图文内容为主，短内容的缺失是一种遗憾，而视频号将成为一个短视频内容汇集的平台。

曾经，微信公众平台无心插柳，成为最大的内容创作和分发平台。这一次，有评论认为视频号会为成为视频版的公众号。不过，短视频赛道上抖音、快手已经有稳健根基，视频号面对的环境与机遇，跟早先公众号并不相同。

短视频终于有了位置

1月9日，2020年微信公开课PRO在广州开课，张小龙通过一段12分钟的VCR分享了他对信息互联和微信产品的思考。

“回过头来看，我们当年有两个小小失误”。张小龙指出，一个是，微信公众平台很长时间都只有PC Web版，这限制了内容创作者的范围；另一个更重要的是，一不小心把公众平台做成了文章作为内容的载体，使得其他的短内容的形式没有呈现出来，进而使得微信在短内容方面有一定的缺失。

公众号本身并不是为媒体准备，其原始想法是取代短信，成为一种基于连接品牌和订户的群发工具，并且有效地避免垃圾短信。“群发的内容并不是重点，应该是各种各样的形式的内容都应该是可以的，如文字，图片，视频等。”

然而长期以来，长篇图文都是微信公众号的主要内容形式，虽然视频内容也在增多，但在短视频平台崛起的过程中，微信没给外界留下深刻印象。

此前，微信公众号无疑获得了很大成功。对内容创作者而言，公众号衍生出的巨大生态带来的巨大流量和财富。对微信自身来说，公众号让它获取了更大的用户粘性和更久的用户时长。

不过张小龙指出，相对公众号而言，微信缺少了一个人人可以创作的载体，因为不能要求每个人都能天天写文章。

于是，视频号终于浮出水面。官方给出定位，视频号是“一个人人可以记录和创作的平台，也是一个了解他人、了解世界的窗口。”这一次，短视频将是最主要的内容承载形式。

此前，微信在短视频内容方向上也有尝试。2018年年底，微信发布7.0版本更新，新增“时刻视频”。当时有评论认为，这可能会对短视频行业造成冲击。

不过，这一功能的拍摄入口有些隐蔽，用户发现并不容易，同时录制视频的时间长度过于短暂，承载信息有限，编辑工具也很简单，玩法不够丰富，很多人在在最初的新鲜感过去后，便弃置不用。

虽然视频号目前公开的消息不多，但它为短视频而来，显然会有更好的创作支持。而从视频号放在发现页朋友圈下方的入口的位置来看，这一次，微信对它有足够重视。

想象力在抖音之外

截至2020年1月5日，抖音日活跃用户数已突破4亿，而腾讯在短视频App上的表现一直乏力。面对这种强大的外部势力，或许由微信直接上手是唯一的破局方案。

实际上，视频内容正在微信平台崛起。新榜统计显示，2019全年公众号纯视频内容的推送体量和参与人群都在快速增长，对比年初到年末的数据，纯视频内容的账号占比和内容占比分别提高了3.4倍（由年初的0.74%上升至3.25%）和7.9倍（由年初的0.09%上升至0.8%）。

视频号的出现，可以让这些视频内容有更集中的展示。这对普通用户来说，可以更方便地浏览短视频内容，对内容创作者而言，则是一种很好的发展机遇。值得注意的是，虽然视频号定位是人人可以创作的平台，但现在，只有收到内测的用户可以体验使用，而申请内测，需要提供影响力证明。

官方公告提到，“你可以提交你的原创视频作品，以及各平台帐号的帐号名、粉丝数、互动数等录屏证明，或者其他你能想到证明你影响力的素材，我们会根据创作能力来确认是否获得内测资格。”由此可以看出，视频号依然具备一定的创作门槛，这也就意味着，即便今后正式上线，人人可以用之创作，视频号服务的可能主要还是专业的内容生产者。

想从中获取收益，须做好准备。尤其在这一平台刚刚诞生之时。有长期从事MCN机构工作的行业人士向新浪科技表示，新型类的平台出来，一般大家都会占坑，对MCN来说不会放弃新流量入口，需花一定时间去寻找规律。

然而，视频号到底体验如何，现在还有点神秘。

新榜指出，视频号是单列信息流，按照时间顺序呈现关注视频号的视频，0关注状态会呈现未关注的视频号内容。长期留意微信动态的产品经理健辰向新浪科技谈到他的观察，“按照现在了解到的信息，没有超出原先的期望，感觉就是把视频这个形态丢给用户，具体看什么内容，用户自己维护。”

身在广东的“藏起来的啊滚”已经可以浏览视频号，她向新浪科技分享了使用体验。在啊滚的感受中，视频号和在看一看页面中的视频是差不多的，只是有了一种更好的页面显示，可以看到别的微信用户的评论而已。

“功能上还没有看到很多让我个人很吃惊的，就目前而言只是实现了浏览、看评论、点赞以及自己进行评论的功能。”啊滚提到，视频号页面呈现的内容也还很少，视频也不能进行放大或者是保存到本地。

▲来源：“藏起来的啊滚”录屏截图

啊滚觉得，目前看，微信视频号不大可能成为像抖音一样的短视频平台，“抖音一点开进去就是短视频，但是在微信上，我得点进视频号这个入口才能看到那些短视频，并且，毕竟微信也不是一个专门做短视频的App，没有能很吸引我，像天天刷抖音一样刷视频号的感觉。”

总的来说，啊滚表示，视频号还有很多功能可以进行开发，目前只是一个基础的形态，至于将来会是怎么发展，会不会带来又一批短视频创作者的创新等等，她认为“很值得期待”。

实际在视频号尚未露面时，有自媒体创业者便向新浪科技表示，对张小龙提到的短内容有所期待，因为自己的一些创作内容正适合进行视频化。不过，到底什么样的内容适合在视频号传播，还需要实践总结。

“它就是一个视频形式而已，但它的灵魂是啥，看不到”。从产品角度看，有受访者提出这样一个问题。抖音、快手各有其内容调性，对视频号来说，会有怎样特色，也需要它做好解答。