嘀嗒上市之路多坎坷：行业竞争加剧、突遇黑天鹅

新型冠状病毒肺炎的扩散，对餐饮、出行等服务行业而言无异于一次”黑天鹅“事件，其带来的影响正逐渐凸显。

在一个北京至武汉的顺风车拼车群里，可以明显感受到此事带来的影响。曾经满屏的“求拼车”信息如今变成了群内车主对于是否继续行程的担忧。在部分新发布的拼车需求中，不经过武汉，或者只到周边都成为了拼车条件达成的必要因素。

不久前，网约车公司嘀嗒出行曾传出将筹资至多3亿美元，并准备IPO的消息。对于这则市场传闻，嘀嗒出行回应蓝鲸TMT称，不予评论，没有相关信息可以披露。对于嘀嗒来说，不仅面对着日益激烈的市场竞争，如今又不得不面对突发事件所带来的的巨大不确定性，其上市之路可谓坎坷。

外部竞争加剧，突发事件带来冲击

成立于2014年的嘀嗒目前只专注于两块业务：顺风车与出租车。在2019年成立五周年之际，嘀嗒对外宣布平台实现盈利，用户数超过1.3亿，车主数量超过1500万。但从整个行业来看，嘀嗒还远没有到可以松口气的时候。

一方面，提供顺风车与出租车等打车方式、与嘀嗒有较强竞争关系的平台并不少。在顺风车业务上，滴滴于2019年12月底重新开始上线顺风车，备受外界关注，而哈啰出行如今在该领域也已经立稳脚跟。根据其公布的最新数据显示，共有认证车主超过1200万。在出租车业务上，滴滴一直以来与嘀嗒竞争激烈。由于出租车司机端并不排他，双方围绕乘客支付环节都暗自发力。

另一方面，业内提供快车、专车服务的网约车平台同样也在极力分食着市场，尤其是近两年背靠汽车主机厂商而产生的新品牌林立。根据易观发布的《2019中国网约车市场分析报告》显示，2018年专、快车市场交易规模在移动出行整体市场的占比达到了71.48%。而从首汽约车CEO魏东2019年7月发布的内部信来看，2019年中首汽也还只是实现部分城市盈利。竞争压力可想而知。

新型冠状病毒肺炎这一突发事件的出现，让目前出行市场的形势显得更加复杂。

为了避免被传染，春节期间大量用户将会极大地减少户外的行程安排，网约车市场整体订单量将受到冲击。但另一方面，对于出行的人来说，会尽量回避人群密集的公共场所诸如公交车站、地铁站等等。用户刘女士告诉记者，会考虑网约车作为首选方式，因为这能尽量减少与外界的接触。

易观分析师孙乃悦告诉蓝鲸TMT记者，“在流感并没有到停产或者停课这样的阶段前，人民的出行需求是相对比较稳定的。在这样的情况下，原本选择公共交通的会转向私家车、专车等形式。”

Uber或成前车之鉴，长期挑战仍不容小觑

对于嘀嗒来说，挑战是多方面的。行业在政策上的敏感性，以及网约车行业所出现的不振，对于只做顺风车和出租车的嘀嗒来说，影响会更直观。

目前国内网约车相关题材的上市公司数量仍然为零。在国外，共享出行鼻祖Uber上市即破发也说明了资本市场对于这一产业的态度仍然更倾向于保守。嘀嗒是否能如愿上市，能否获得超额的融资来进一步提升自己的实力，都值得关注。

星瀚资本高级投资经理黄珊珊告诉蓝鲸TMT记者：“现阶段投资需要跟着政策走，在政策有利的情况下市场化。不确定性的产业可能会在短期有较好的收益，但不适合长期投资。”此前，电子烟风口的迅速破灭，就充分表明了“一击毙命”对投资方的后果。网约车显然不是电子烟，虽然具备一定不确定性，但更重要的是还有多少新的增长空间。

目前国内网约车市场增长出现放缓。投行Sanford C. Bernstein发布的报告显示，2019年第三季度中国网约车应用的日活跃用户同比下滑了6.3%，已是连续第五个季度出现下滑。易观分析师孙乃悦认为，政策调整带来的影响仍然存在。自2018年下半年开始，监管政策的趋严主要影响了运力资源。

“市场无法很快的去调整自己的运力资源去符合政策的要求，导致整体出现短暂的影响，包括交易规模放缓。从用户层面我们可以看到2019年下半年用户规模是在逐渐回升，但相比于往年巅峰还有一定差距，这也是由于顺风车业务的下线导致部分用车需求没法满足，所以行业活跃用户也出现下降。”孙乃悦表示。

她预测，在2020年或2021年，市场会慢慢适应政策的要求，而目前行业内的头部企业实际上正在去将精力放在上游供给端的建设，比如滴滴成立小桔车服去服务司机，做租车的规范化和运力资源的调配等等。过去的一年，滴滴在无人驾驶及海外市场上实际上也动作不断。

对于专注在前述两个细分方向的嘀嗒，孙乃悦认为嘀嗒的竞争壁垒并不一定会被打破，关键还在市场定位。“全面铺开业务对于平台来说真的就会是一件好事吗?也许未必。更多的业务意味着投入和补贴的增加。嘀嗒目前整体的定位仍然是不错的。