科技股表现不错，特斯拉目标股价上调市值首冲千亿美元

北京时间1月23日消息，星期三美股涨跌不一，在IBM财报强劲引领下，科技股表现不错，纳指小幅上涨0.14%。截至收盘，道指跌9.77点，跌幅为0.03%，报收29186.27点；标普500指数涨0.96点，涨幅为0.03%，报收3321.75点；纳指涨12.96点，涨幅为0.14%，报收9383.77点。

美国主要科技巨头多数下跌，脸书跌0.05%，亚马逊跌0.24%，苹果涨0.36%，NetFlix跌3.58%，Alphabet涨0.1%，微软跌0.48%。

中国主要科技股涨跌不一，网易跌0.19%，爱奇艺涨1.05%，拼多多跌1.22%，微博跌0.39%，腾讯音乐跌3.46%，阿里巴巴涨0.05%，京东涨2.27%，百度跌1.68%，趣头条涨9.13%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：乐信（涨13.75%），360金融（涨10.54%），达内科技（涨10.18%），品钛（涨8.18%），微贷网（涨7.06%），中芯国际（涨6.93%），如涵控股（涨6.91%），无忧英语（涨4.09%），信也科技（涨3.0%），猎豹移动（涨2.97%），寺库（涨2.78%），1药网（涨2.49%），乐居（涨2.25%），正保教育（涨2.09%），小牛电动（涨1.85%），富途控股（涨1.83%），趣店（涨1.82%），华米（涨1.47%），UT斯达康（涨1.06%），云米（涨0.84%），新东方（涨0.74%），荔枝（涨0.55%），前程无忧（涨0.53%），老虎证券（涨0.49%），网易有道（涨0.37%），500彩票网（涨0.26%），云集（涨0.19%），金融界（涨0.15%）。

与上一交易日持平的公司包括：凤凰新媒体、人人公司。

下跌的公司包括：世纪互联（跌0.29%），哔哩哔哩（跌0.35%），蛋壳公寓（跌0.59%），蘑茹街（跌0.62%），易车网（跌0.66%），简普科技（跌0.67%），聚美优品（跌0.81%），搜房网（跌0.91%），新浪（跌1.03%），流利说（跌1.06%），小赢科技（跌1.19%），中通（跌1.3%），途牛（跌1.31%），搜狗（跌1.86%），唯品会（跌2.03%），宝尊电商（跌2.38%），汽车之家（跌2.43%），欢聚时代（跌2.52%），畅游（跌2.57%），兰亭集势（跌2.68%），触宝（跌2.73%），58同城（跌2.88%），信而富（跌2.93%），优信（跌3.0%），团车（跌3.13%），迅雷（跌3.59%），携程网（跌3.93%），百世（跌4.04%），搜狐（跌4.68%），宜人贷（跌4.89%），好未来（跌4.91%），蔚来（跌7.35%），嘉楠科技（跌8.07%），瑞幸咖啡（跌8.2%），陌陌（跌8.23%），虎牙（跌10.21%），斗鱼（跌11.53%）。

趣头条首席财务官王静波因个人原因离职

趣头条今天公布公司首席财务官走马换将以及董事会成员变动的消息。由于个人原因，王静波将自2020年1月22日起辞去趣头条董事和首席财务官职位。王静波退出后，趣头条董事会将剩下7名成员。目前负责趣头条投资者关系和资本市场事宜的联席首席财务官朱小路，将全面接管王静波作为首席财务官的工作，向董事长兼CEO谭思亮汇报工作。在2015年5月加盟趣头条之前，朱小路曾担任氪空间、去哪儿首席财务官，以及拉手集团财务副总裁。他还曾就职于高盛，负责多家中国互联网公司的IPO和并购业务。过去一年趣头条管理层进行了相当大幅度调整，其中2019年5月李磊因个人原因辞任CEO，保留董事和副董事长职务。同时趣头条也引入许多高管，除朱小路外，它还引进一名首席营销官，负责公司产业化销售运营工作，向谭思亮汇报工作。

百度股票值得关注

在计算机和科技板块中，百度是一只能吸引许多投资者关注的个股，通过分析百度以及计算机和科技板块中其他个股今年以来的回报率，可以知道它在整个板块中的表现是否更好。计算和科技板块包含630只个股，在所有板块中排在第2位。市场研究公司Zacks对百度股票评级为“强烈买入”。根据Zacks的资料，过去一个季度，分析师对百度全年利润预期上调了54.3%，这表明分析师更看好百度，百度利润增长的前景更好了。最新数据显示，今年以来百度股价累计上涨约8.47%，计算机和科技板块平均涨幅为6.13%，这意味着今年以来百度股票表现要优于同行平均水平。进一步细分，百度属于互联网-服务板块——其中包含50支个股，今年以来，该板块股价平均上涨了10.52%，这意味着百度股票表现略逊于互联网-服务板块平均水平。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：速汇金（涨4.69%），特斯拉（涨4.09%），英特尔（涨3.6%），IBM（涨3.39%），博通（涨1.56%），Yelp（涨1.36%），戴尔科技（涨1.32%），VMware（涨0.86%），英伟达（涨0.85%），LendingClub（涨0.8%），爱立信（涨0.79%），黑莓（涨0.76%），AMD（涨0.74%），艺电（涨0.6%），赛门铁克（涨0.57%），Pinterest（涨0.54%），Snap（涨0.53%），思科（涨0.53%），恩智浦（涨0.51%），eBay（涨0.48%），GoPro（涨0.46%），摩托罗拉系统（涨0.45%），索尼（涨0.35%），美光科技（涨0.34%），SAP（涨0.03%），Adobe（涨0.02%）。

下跌的公司包括：惠普公司（跌0.14%），Twitter（跌0.21%），西部数据（跌0.22%），Box（跌0.55%），Spotify（跌0.56%），PayPal（跌0.56%），Slack（跌0.76%），甲骨文（跌0.91%），诺基亚（跌0.97%），Fibit（跌1.05%），Lyft（跌1.06%），Salesforce（跌1.36%），Uber（跌1.49%），高通（跌1.66%），Zynga（跌1.66%），动视暴雪（跌1.79%），iRobot（跌2.26%），Groupon（跌3.66%）。

今天特斯拉市值首次超过1000亿美元，并超过德国汽车厂商大众。今天盘中，特斯拉股价一度上涨8.6%，摸高594.5美元，市值达到约1072亿美元，超过大众的994亿美元。尽管怀疑论者对特斯拉市值超过去年销量是其30倍的汽车厂商感到怀疑，但大众CEO赫伯特·迪斯（Herbert Diess）并不看轻特斯拉。自发布意外盈利的第三季度财报、向投资者宣布将提前推出Model Y和中国工厂投产以来，特斯拉股价上涨逾1倍。投资公司Wedbush分析师丹·艾维斯（Dan Ives）星期三发表投资报告称，由于中国业务增长，特斯拉股价还有上涨空间。他把特斯拉目标股价由370美元上调至550美元，但仍然维持对特斯拉股票的“持有”评级。投资者加里·布莱克（Gary Black）表示，他预计到2025年特斯拉利润将超过大众，外界对特斯拉今年交付量预期太低了，在下周的财报分析师电话会议上，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)将公布对2020年公司交付量预期：至少55万辆。今年以来，至少8名分析师将特斯拉目标股价上调逾100美元，华尔街给出的特斯拉目标股价平均值（363.92美元）低于当前股价，仅10名分析师对特斯拉股票评级为“买入”，给予“持有”和“卖出”评级的分析师分别有10人和16人。

4年后苹果服务业务营收将达到1000亿美元

市场研究公司Evercore ISI分析师阿米特·达赖纳尼（Amit Daryanani）星期三发表投资报告称，2024年苹果服务业务营收将达到1000亿美元。他指出，过去5年苹果服务业务营收平均每年增长20%，主要原因是iPhone和苹果其他设备用户群的增长，而非创新。苹果新推出的服务，将提升每名用户带来的营收，维持甚至进一步提升营收增速。最主要的是，新产品和创新将推动苹果服务业务的进一步增长，这将使未来数年服务业务在苹果营收中的占比不断提升。达赖纳尼认为，在截至2024年9月的财年结束前，苹果服务业务将维持19%的年均复合增长率，其中Apple Music和Apple Pay增速将分别达到32%和41%，到2024年底，Apple Arcade和Apple TV+用户规模均可以达到8000万-9000万。如果服务业务营收达到1000亿美元，将占到苹果总营收的30%，在毛利润中的占比将由2019年的30%提升至45%。他预测，今年苹果服务业务营收将由上年的463亿美元增长至558亿美元。达赖纳尼认为苹果还有新的增长引擎，其中包括医疗、增强现实和广告。自2018年年底以来，苹果股价上涨逾1倍，今年以来上涨了约8.5%。