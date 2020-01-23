Wine项目代码接近600万行，提交次数约为14万

Wine 5.0稳定版现已正式发布，作为一个具有里程碑意义的版本，我们不妨通过Wine 5.0 Git仓库的开发统计信息来了解一下这个在Linux平台上广受欢迎的程序（尤其是运行Windows游戏和应用方面），以及它的发展趋势。

通过在Wine Git仓库运行GitStats可以看到，目前大约有1586位不同的作者进行了总计135558次提交，而最早的Wine代码可追溯到其在1993年首次发布的时候。

在2019年，Wine总计有7373次提交，累计增加了478947行代码，同时删除了 226911行代码。历史上Wine提交数最多的年份可追溯到 2008~2009年。同时我们也能看到，2019年的提交数也是近几年来最高的，在一定程度上这要归功于Valve / CodeWeavers在游戏方面的改进。

去年，对Wine贡献最多的贡献者是Zebediah Figura，大约17%的提交数来自于他的贡献，其次是Wine项目的负责人Alexandre Julliard。在2019年期间，其他杰出的Wine开发者包括Julliard, Nikolay Sivov, Jacek Caban, Henri Verbeet和Michael Stefaniuc。在这一年里，约142位作者为Wine贡献了代码，比2018年还要多一些。

还有一个比较有意思的数据是提交时间，可以看到，每天的5-7点以及15-17 点是提交数最多的时段，看来熬夜爆肝写代码的开发者也不在少数，而每周的周五至周末则是提交数的最少的几天，这也侧面反映了开发者基本都有时间来享受自己的周末。

截至Wine 5.0，其代码库的代码总数为 5,708,955行，根据当前的趋势，Wine 6.0的代码总数很有可能将超过600万行。