过年回家路上，这些好玩的游戏可以来陪伴你

距离过年还有几天时间，相信大家已经迫不及待准备好要踏上回家的旅程了。

为了能打发过年路上的漫长无聊时光，也为了享受快乐的假期，极客之选今天就来给大家推荐一些高质量的精品游戏，希望大家能过一个开心年。

巫师之昆特牌

平台：iOS（Android版本尚未正式推出）

价格：免费有内购

如果你玩过「巫师」系列，应该对昆特牌并不陌生，凭借着容易上手但富有策略性的玩法和不错的背景故事，「波兰蠢驴」CD Project Red将昆特牌从「巫师」系列游戏中提取出来，做成了这款卡牌游戏，而在2019年下半年，这款游戏从PC端扩展到了iOS，成功吸引了很多人的目光。

手机版《巫师之昆特牌》不但继承了PC端上的原汁原味风格，还对手机操作进行了大量的细节优化，这其中既包含图标界面的简化设计，还包含对震动反馈的加强。在iPhone上你玩的每一局昆特牌，每一次拖拽和使用卡牌都会有很棒的震动反馈，这一点比起隔壁的《炉石传说》要优秀很多，虽然要想玩好这款游戏需要多加练习，但相信我，如果你喜欢卡牌类游戏，也喜欢西方奇幻故事，你一定会爱上这款游戏。

帕斯卡契约

平台：iOS （Android版本尚未正式推出）

价格：45元

在手机上玩「魂」类游戏是一种什么体验？在《帕斯卡契约》出现之前应该没有人知道，但是当来自国内的开发团队TIPSWORK推出了《帕斯卡契约》这样的作品，全世界玩家都知道现在用手机也能体会到「受苦」的快乐，这种随便一出门就可能被杂兵干掉的硬核动作手游终于也尝试将iOS游戏扩展到更广的边界。

《帕斯卡契约》的基础还是熟悉的西方奇幻故事，如果你玩过《黑暗之魂》、《血源诅咒》这类游戏，你能明显感受到游戏对新手不友好的难度，这其实也是开发者想要达到的与其它手游不同的体验。而无论是画面光影表现还是地图设计上，这款游戏都带来了更偏向主机游戏的高大上风格，在一些细节比如角色对话的嘴型方面都做了不错的处理，尽管它并非尽善尽美，但是依然值得硬核动作玩家在旅途中消磨时光，哦对了，它还支持Xbox One和PS4的手柄，这一点也很不错。

The White Door

平台：iOS、Android

价格：18元

如果你喜欢在手机上玩解谜类游戏，那么对于锈湖（Rusty Lake）工作室也许并不陌生，极客之选很早以前曾推荐过它家的《逃离方块：悖论》这款作品，包括方块逃脱系列和锈湖系列都受到了国内外玩家的好评，而今天推荐的《The White Door》就是由这个工作室的开发者制作的新游戏。

《The White Door》延续了独特的幽闭空间解谜风格，讲述一个失忆的人找回记忆的故事，简单的画面却暗藏很多解谜要素，并且在本次游戏中开发者尝试了一种独特的双画面视角，让游戏的剧情表现力大大提升，也减少了之前解谜太难容易劝退的副作用，新的故事还融入了很多独特的锈湖剧情元素，可以说是让新老玩家都能享受乐趣的一款游戏。

泡沫冬景

平台：iOS、Android、PC

价格：18元

对于不喜欢打打杀杀，尤其是对复杂游戏感到「捉急」的女性玩家来说，讲一个好故事，有精致的声音画面的单机游戏或许会是不错的选择，而这方面极客之选也找到了一款品质和口碑都不错的作品《泡沫冬景》，相信会给你的旅途带来一抹温情和浪漫。

《泡沫冬景》的故事发生在泡沫经济时期的日本，讲述的是一个中国人和日本人如何建立联系并且生活的故事，这并不是一个像糖果那么甜的爱情故事，但却更给人更现实的感觉。游戏中尤其出色的是声音，无论是配乐还是配音都达到了不错的水准，并且作为单机游戏也不会有联网烦恼，对于在旅途路上想要消磨时间的玩家来说，这可能比看小说更有代入感。

重装上阵

平台：iOS、Android

价格：免费

前面提到的大多数是单机游戏，或许在春节假期当中很多人更喜欢享受和朋友一起游戏的快乐，而除了《王者荣耀》、《和平精英》之外有没有其它好玩的游戏呢？来自网易游戏的《重装上阵》或许就符合你的要求，在推出后这款游戏获得了TapTap上玩家8.5分的评价，可见其好玩程度。

《重装上阵》与一般的网络游戏不同，这是一款主打机甲创造的游戏，游戏里你可以从零开始打造属于自己的武装机器人参与战斗，或者发挥独特脑洞来和其它小伙伴比一比谁的机器人更帅气，无论是超级战车、喷射飞行器还是机甲战士，只要你想就没有不能造出来的装备，战斗方式也不局限于火炮对轰，你也可以远距离狙击或者近身肉搏，只要点子够多，游戏就充满乐趣，相信一定会让男性尤其是机甲爱好者过瘾。

巫师3：狂猎

平台：NS、PC、Xbox One、PS4

在手机之外，过年回家路上最合适的游戏设备大概就是Switch了，更大的屏幕和更丰富的游戏内容应该会让你更容易沉浸在游戏世界中，而极客之选也找到了两款很不错的消磨时间的作品，首先推荐的就是去年在NS平台再度归来的《巫师3：狂猎》。

作为2016年的年度最佳游戏，《巫师3：狂猎》的优秀是毋庸置疑的，即便是到2020年的现在，这款游戏的美术、剧情、玩法、音乐都依然很有代表性，尤其是开发商CD Project Red在中文本地化方面也非常用心，因此在国内也有极高的口碑，游戏长达100小时的剧情内容也算得上海量了，尤其是抱着NS玩这款游戏的你，应该会在不知不觉中到达目的地，然后依旧回味这款游戏。

路易吉洋楼3

平台：NS

《巫师3：狂猎》并不是一款新游戏，所以如果你之前玩过或者对RPG游戏不感冒，那么极客之选非常推荐另一款来自任天堂的新作《路易吉洋楼3》，这款在2019年下半年推出的游戏，无论是在欢乐程度还是游戏玩法上都非常具有新意，也适合在旅途中游玩。

《路易吉洋楼3》延续了独特的抓鬼设定，游戏在欢乐中加入一些恐怖成分，很容易让人着迷，丰富的关卡内容以及颇具创意的解密设计都会让你在玩过之后感受到欢乐，尤其值得一提的是即便你通关了单人剧情，你依然可以在回家之后和小伙伴一起展开多人模式一起游玩，这或许是最适合全家人一起玩的合家欢式游戏。