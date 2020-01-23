POCO X2曝光：品牌独立后首款智能手机

IT之家1月23日消息 1月17日，小米全球副总裁、小米印度业务总负责人Manu Kumar Jain在推特宣布，POCO品牌独立。

近日，POCO India在Twitter上发布了预告片，介绍了POCO的“第二季”，暗示该品牌独立之后的即将推出首款智能手机。在预告片中，提到了名称“POCO X2”。

如果说POCO即将发布“F2”和“X2”两款手机，那么我们可以推测POCO可以继续用F2来取代Pocophone F1作为中端系列，并制造高端的“X2”。