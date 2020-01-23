通用Cruise推出首款无人车，无方向盘、乘客面对面

今天，通用汽车公司下属的Cruise发布了一款名为“Origin”的电动自动驾驶汽车和滑动门，这是通用汽车公司、Cruise和本田公司3年合作的成果。这款汽车的设计没有可燃引擎或司机位置。Cruise首席执行官Dan Ammann表示，这一设计给了人们更多的使用空间。Origin可以容纳6人，在这辆后轮驱动的车上，每边可以有3名乘客面对面相坐。

来源：官网截图

这款车还配备了安全气囊、“开始启动”按钮、一个SOS按钮和装在车顶的摄像头，其作用可能是为了部署计算机视觉模型来分析乘客的情绪。

来源：官网截图

这场在旧金山举行的活动中，通用公司没有公布这款汽车的价格、生产日期或生产地点。而具有讽刺意味的是，这场活动是在一家本田的旧经销商店中举行的。与此同时，该公司还展望了一个未来，即汽车可以自动驾驶，人们不再需要自己驾驶汽车，所有的汽车都是电动的。这样，世界上每年死于汽车事故的人数就会减少，污染也会减少，人们在开车中浪费的时间也会有所减少。

Ammann表示，像Origin这样的汽车每年能为旧金山居民节省5000美元，而且在汽车的使用寿命内，除充电时间外，可以日夜不停地行驶100万英里。

在加州，目前有65家公司持有自动驾驶汽车测试许可证。上个月，州行政法官员最终批准了允许重量低于10001磅（约合4.5吨）的自动驾驶汽车在公共道路上行驶的监管改革。州政府官员于2019年4月首次批准了这一改革。

2018年，Cruise首次在CES上推出了一款没有方向盘的雪佛兰Bolt概念车。任何没有方向盘、油门和刹车踏板的车辆必须符合SAE四级标准才能在一些公共道路上行驶。

来自Uber和Cruise等公司的自动驾驶汽车测试在旧金山的街道上很常见，但一般测试车辆后都会有司机驾驶大型车辆跟随以防意外发生。

Cruise首席执行官Ammann去年夏天表示，公司计划在2019年底推出自动驾驶出租车服务。Cruise目前在旧金山运营一项拼车服务，但它只对员工开放。Ammann表示，未来该公司希望除了提供拼车服务外，还可以提供货运服务。

上个月，Ammann在一篇媒体文章中宣称，未来世界需要超越人类驾驶的单一车辆，并指出，公共交通系统、拼车服务、小型摩托车或自行车租赁的微型移动应用等目前在该领域仍存在空白。

最近出版的《人工智能时代的竞争》一书的作者Karim Lakhani和Marco Iansiti等分析人士认为，自动驾驶汽车可能会使汽车制造业商品化，并重塑周边市场，使汽车更像带轮子的巨型智能手机。自动驾驶服务的范围很广，从让人们去上班或上学，到带他们去特定的商店购物，到为不再关心驾驶的汽车使用者提供广告、销售和娱乐体验，几乎所有有关出行的领域都包括其中。

当然，Cruise并不是唯一一个这样做的公司：像戴姆勒和宝马这样已经拥有自己自动驾驶汽车的公司正在推动自主系统的开发，而Zoox、Nuro和Driven这样的初创公司也正在进行一系列的测试。Alphabet旗下的Waymo一年前宣布，该公司计划开设它所谓的全球首家大规模生产自动驾驶汽车的工厂。

Cruise今天还分享说，它计划把旧金山的办公设施完全奉献给公司不断增长的硬件团队。

在旧金山的街道上有时会遇到混乱和难以预测的情况，Cruise训练了先进的自动驾驶系统来探测和避开紧急车辆，并学会了如何绕过并排停放的车辆。

通用汽车在2016年收购了自动驾驶汽车初创公司Cruise。通过得到像本田这样的公司的投资，Cruise现在拥有190亿美元的估值。