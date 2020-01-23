网传“钟南山院士建议盐水漱口防病毒”，官方辟谣

IT之家1月23日消息 近日，网络上有传言“钟南山院士建议盐水漱口防病毒”，广州医科大学附属第一医院官方微博@广医一院针对此事正式辟谣。

我院钟南山院士团队正式辟谣：盐水漱口有利于清洁口腔和咽喉，对于咽喉炎有帮助。但是新型冠状病毒侵犯的部位在呼吸道，漱口没有办法清洁呼吸道。其次，目前尚无任何研究结果提示盐水对新型冠状病毒有杀灭作用。请大家不信谣不传谣，谢谢。