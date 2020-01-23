亚马逊音乐2019年实现50％增长来势汹汹，Apple Music有危险？

IT之家1月23日消息 据外媒phonearena报道，去年，亚马逊音乐设法巩固了其在音乐流媒体服务体系中的第三位，并计划在2020年取代Apple Music。从今天公布的数字来看，亚马逊音乐正处于火爆状态，因为该服务仅在2019年就增长了50%以上。

目前，Amazon Music Unlimited已在全球范围内吸引了超过5500万客户。这些是为Amazon Music Unlimited订阅付费的客户，而不是试用或广告支持的账户。

亚马逊表示，其音乐流媒体服务在美国，英国，德国和日本的同比增长近50%，并且最近登陆了国家/地区包括法国，意大利，西班牙，和墨西哥。

目前，Amazon Music Unlimited的费用为每月12.99美元。此外，Amazon Prime会员可以免费获得200万首歌曲，而无需付费，每月只需$ 7.99，即可升级到Amazon Music Unlimited，从而可以访问超过5000万首歌曲。

如果亚马逊音乐在整个2020年继续以相同的方式增长，则很有可能在今年年底之前成为全球第二大音乐流媒体服务。去年，Apple Music 宣布其订阅人数已超过6000万，Spotify则拥有不低于1.15亿订阅者。