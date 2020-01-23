滴滴向武汉司机发放口罩消毒液，柳青：感谢勇气

IT之家1月23日消息 刚刚，滴滴出行总裁柳青在微博分享：此时此刻。在武汉的司机服务点给师傅们发放口罩的滴滴司机服务经理。感谢坚守，感谢勇气。

柳青分享的图片中，有滴滴为武汉司机准备的口罩、消毒液等物资。

1月21日，滴滴发布公告表示，即日起启动应急预案，被确诊为新型冠状病毒肺炎的用户和密切接触者预约单、武汉市内（含往返机场、火车站）预约单，1月21日-1月31日期间，乘客可免费取消，应付给网约车司机/顺风车车主的取消费由滴滴承担。