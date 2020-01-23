看见吃野味、卖野味的，不要犹豫！马上报警！

吃蝙蝠吗？吃果子狸吗？

野生的！

对，就是让全球75亿人担惊受怕、让数以百计无辜者丧生的那种！

吃人血馒头的，还有能比吃“野味”更甚者吗？当你发觉身边还有人吃野味、卖野味的，不要犹豫，马上报警！

不然，你可能就是为他们承担这严重后果的无辜者！

新型冠状病毒极可能源于“野味”

此次疫情，极有可能源于野生动物。

1月20日晚间，国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士在接受央视连线时表示，根据流行病学分析，此次新型冠状病毒来源很大可能是野生动物，比如竹鼠、獾等。

1月22日，中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，新型冠状病毒的来源是野生动物。

据多家媒体报道，最先出现疫情的华南海鲜批发市场，其内有十数家隐蔽着贩售野味的商户，售卖各种野生动物。新京报记者去武汉采访后报道称，当地不少“野味馆”已经停业，但也有商家邀请顾客正月后再来。

而在网络上，一张来自于“大众畜牧野味”的餐单更引发了讨论；该图显示，这家店铺经营的野味有：竹鼠、狗狸獾、猪狸獾、果子狸、狐狸、刺猬、海狸鼠、孔雀、大雁等等，可活杀现宰、速冻冰鲜、送货上门，还能代办长途托运。

无疑，跟17年前一样，这次也是吃“野味”引发的祸害！

野味就那么好吃？

吃野味，是国内一些地方的陋习。在某些爱吃野味的人看来：野生动物没有受到“污染”，味道好而且滋补。

这是种错到了极致的认知。

先说口感。由于受生长环境影响，野生动物肉质成分中肌肉纤维较为粗糙，口感一般较差，而驯养的动物因为肌肉脂肪含量较高，口感会更细腻柔和；要知道，人类养殖业本身，就是在不断培育符合人类口感的肉类。

清朝李渔就曾明确说：野味之逊于家味者，以其不能尽肥。以此来看，认为野味口感更好的人，完全是心理作用影响了主观感受。

要相信你的祖先，他们已经把最好吃的动物都驯化了。

再说营养。

根据现代科学分析，家养动物在蛋白质、碳水化合物、能量等主要指标上与野生动物相差无几；至于所谓的“微量元素”等方面，现代养殖种植的动植物可以通过技术手段，比如杂交、饲料配比等方法来进行调控，野生动物反而不具备此方面的因素。

至于一定要说野生动物具备家养动物所不具有的“微量元素”，那可能是对人体有害、在养殖过程中特意去掉的。

野味太危险了

口感、营养都没有更优于家养动物的野生动物，对于人类而言存在着一个致命问题：病毒危害！

17年前爆发的SARS，已经被证明源于中华菊头蝠，但传播给人类的直接来源是果子狸。。

病毒学国家重点实验室学术骨干、武汉大学生命科学学院教授王业富接受新京报采访时表示，病毒寄生于动物体内，动物长期与它相处，通过进化已经适应这种病毒了，而人身体原来没有这个病毒，人类要启动免疫系统对它进行攻击，攻击就会产生大量的身体免疫反应，实际上这种传染病毒的发病是一种炎症反应，是一种人类免疫系统对抗病毒的反应。

王业富表示，相比之下，经过历史上的长期共存，人类已经适应了家禽携带的病毒，不会造成大的免疫反应。

中国科学院武汉病毒研究所研究员石正丽在谈及埃博拉时表示，在非洲，野生动物是肉食类来源之一，尤其是在农村，像猩猩、猴子和蝙蝠都是他们主要的狩猎对象，通过这样的方式，埃博拉病毒多次从丛林走向村庄，最后走向城市。

石正丽表示，不管是食用野生动物，还是人类对野生动物生存领地的侵蚀，这些都使得人类与动物的接触面大幅增加，给病毒从野生动物向人类的传播创造了条件。

石正丽强调，要杜绝野生动物消费，减少对野生动物栖息地的侵扰，我们人类也要远离野生动物。

所以，如果看到有人在吃野味、有人在贩卖野味，不要犹豫，迅速报警抓他们！

不抓他们，你可能就是下一个因为他们恶性而受害的无辜者！