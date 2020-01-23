官方宣布：武汉地区小米之家暂停营业

IT之家1月23日消息 今天下午，武汉小米之家发布公告，称为配合防治防疫工作，我们对武汉地区服务进行了部分调整。官方表示，将尽一切所能，在保障安全、客观条件允许的前提下，坚持为用户提供各项服务。也请各位用户加强防范，坚持佩戴口罩，减少外出和聚会，回避接触密集人群，一起抗击疫情，共度非常时期。

1、为避免大家电类安装调试需在用户家中停留时间较长的情况，目前我们暂停了武汉地区大家电商品的配送、安装服务。

2、我们仍在武汉地区的小件商品配送服务。我们和配送合作伙伴一起，在全国范围内，确保快递员必须佩戴口罩，每4小时必须更换一次；每天多次测量监控每位快递员的体温，在营业部配备维生素C、洗手液、消毒液等足量物资，对配送设备进行每日多轮消杀，全力保障快递员、用户的健康安全。

3、为更好的配合防疫工作，减少公共场合人群聚集风险，武汉地区小米之家即日起暂停营业，恢复营业时间待定。

4、武汉地区小米之家暂停营业期间，小米商城(www.mi.com)仍然提供服务。受制于配送压力，送抵时间预计会出现延迟，还请大家谅解，我们在全力以赴。

5、武汉地区用户如有售后服务需求，请拨打4001005678，小米售后团队仍在提供免费邮寄取送服务。