滴滴升级武汉疫情应急响应措施：关闭武汉共乘服务

IT之家1月23日消息 今日下午，滴滴宣布升级武汉疫情应急响应措施，即日起暂时关闭武汉市内的网约车跨城（进出武汉）、拼车和顺风车服务。

滴滴表示，在武汉市疫情防控指挥部的指挥下，滴滴正陆续组织滴滴司机成立多个应急车队，统一接受相关部门的集中调度。在司机保护好自身的前提下，全力以赴支持疫情防控工作。目前，司机动员工作已开始，已经有大批司机师傅不畏艰难主动请缨。

以下为滴滴公告全文：

共渡难关！武汉加油！

滴滴升级武汉疫情应急响应措施

为了最大限度地降低人传人的几率，滴滴即日起暂时关闭武汉市内的网约车跨城（进出武汉）、拼车和顺风车服务。

同时，滴滴在武汉仍然继续提供网约车服务，以作为城内出行的基础保障。感谢那些愿意主动坚守的司机师傅们！我们尽最大努力协调资源为大家发放口罩消毒液，请司机师傅们以健康和安全为第一位，一定要戴口罩一定要车内消毒一定要保护好自己！

滴滴在此恳请武汉的广大乘客，如果不是非常必要，疫情期间尽量减少使用滴滴，把有限的出行资源留给最需要的人，拜托大家！

在武汉市疫情防控指挥部的指挥下，滴滴正陆续组织滴滴司机成立多个应急车队，统一接受相关部门的集中调度。在司机保护好自身的前提下，全力以赴支持疫情防控工作。

目前司机动员工作已开始，已经有大批司机师傅不畏艰难主动请缨，向这些滴滴司机以及所有一线的医务人员致敬！请司机师傅们戴好口罩，做好车辆消毒。共渡难关！武汉加油！

滴滴出行

2020.1.23