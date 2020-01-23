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湖北进出武汉高速公路陆续封闭

2020/1/23 15:41:36来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月23日消息 据央视新闻今天下午消息，从湖北省高速公路管理部门获悉，目前，湖北省内龚家岭、小军山、汉南、北湖、花山、柏泉、青龙、西湖站入口封闭。G4京港澳高速凤凰山、江夏所、武汉南、安山、金口、军山、永安、武汉西、蔡甸、武汉北入口封闭。其它出武汉市的高速公路口也已开始封闭。

据武汉发布消息，今日凌晨，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布《市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部通告（第1号）》。

通告指出，自2020年1月23日10时起，武汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；无特殊原因，市民不要离开武汉，机场、火车站离汉通道暂时关闭。恢复时间另行通告。

以下为公告全文：

市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部通告

（第1号）

为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，坚决遏制疫情蔓延势头，确保人民群众生命安全和身体健康，现将有关事项通告如下：

自2020年1月23日10时起，全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；无特殊原因，市民不要离开武汉，机场、火车站离汉通道暂时关闭。恢复时间另行通告。

恳请广大市民、旅客理解支持！

武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部

2020年1月23日

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关键词：疫情高速公路

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