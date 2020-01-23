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百度地图数据：武汉人口近日迁出城市多为湖北省内

2020/1/23 16:23:02来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

今天凌晨，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发出通告，明确“自2020年1月23日10时起，全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；无特殊原因，市民不要离开武汉，机场、火车站离汉通道暂时关闭。恢复时间另行通知”。

1月20日晚间中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组组长钟南山接受央视新闻采访时确认新型冠状病毒肺炎存在人传人情况后，前往武汉的热度开始减少。根据百度地图慧眼提供的数据显示，1月20日武汉在热门目的地排行榜中位列第12，但1月21日已经跌至第24，1月22日更跌至38位。

不过在锁城前，从武汉出发的人数并未减少，数据显示1月21日，武汉在热门出发地排行榜中排名第11；从武汉分别迁徙至孝感和黄冈是主要热门路线，排名第7和第10。

1月22日期间，武汉在热门出发的的排名榜上升至第10；从武汉迁徙至孝感和黄冈的两条线路排名则下跌至第8和第11。

具体到武汉的迁徙数据，1月20日武汉的前十大热门来源地分别是孝感、黄冈、鄂州、咸宁、荆州、深圳、黄石、上海、北京和襄阳，前十大热门目的地为孝感、黄冈、荆州、咸宁、襄阳、黄石、荆门、鄂州、随州和仙桃。

1月21日，武汉的前十大热门来源地分别是孝感、黄冈、荆州、咸宁、深圳、鄂州、上海、黄石、北京和广州，前十大目的地分别为孝感、黄冈、荆州、咸宁、襄阳、荆门、黄石、随州、鄂州和仙桃。

1月22日，武汉的前十大热门来源地分别是孝感、黄冈、深圳、鄂州、荆州、上海、咸宁、北京、广州和黄石，前十大目的地分别为孝感、黄冈、荆州、襄阳、咸宁、荆州、随州、宜昌、黄石和鄂州，上述迁出地点多为湖北省内。

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关键词：百度地图数据疫情

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