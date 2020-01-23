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韵达速递：将对抵达武汉的快件和车辆进行消毒

2020/1/23 17:09:48来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月23日消息 今天下午，韵达发布公告称，韵达将严格贯彻落实国家邮政局“不休网、不拒收、不积压”的快递服务要求，坚持“全年无休”，以客户为中心，春节期间正常运行。此外，现就广大新老客户已经到达武汉的快件，将在武汉及寄达地处理中心对快件与车辆分别进行消毒。同时，建议广大客户根据自己的意愿，也可以通过所在区域快递柜进行收寄，以减少人员接触，保障人员安全。

下面是韵达快递微博全文：

韵达速递有关新型冠状病毒感染的肺炎疫情告客户书

广大新老客户：

您好！感谢您一直以来对韵达速递的信任与支持。根据武汉新型冠状病毒感染的肺炎疫情，韵达已按照国家邮政局的要求和部署，在总部、各省公司、各分拨中心成立防控应急小组，加强应急值守，严格执行24小时值班制度。

春节期间，韵达将严格贯彻落实国家邮政局“不休网、不拒收、不积压”的快递服务要求，坚持“全年无休”，以客户为中心，春节期间正常运行。

受疫情影响，根据武汉市目前的特殊情况，现就广大新老客户已经到达武汉的快件，我们将在武汉及寄达地处理中心对快件与车辆分别进行消毒，我们将克服一切困难，尽最大努力，安全、及时的派送到客户手中，在此过程中，快件时效会有所延迟，请大家给予理解。同时，建议广大客户根据自己的意愿，也可以通过所在区域快递柜进行收寄，以减少人员接触，保障人员安全。

关于武汉当地快件寄递事宜，详情请咨询武汉当地网点，或拨打韵达全国客户服务热线95546，我们将竭诚为您服务！

再次感谢广大客户对韵达的理解与支持，恭祝您阖家幸福，万事如意。

韵达速递

二零二零年一月二十三日

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关键词：快递

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