春节炫富迷惑大赏，网购奢侈品购物袋售价几十元

“看到这么多买家在淘宝、闲鱼上购买名牌、潮牌的购物袋，真的很纳闷。而且有很多买家留言、好评，卖家店铺的销量纪录很高呢。”

虽然算是购物达人了，但是读者张小姐“爆料”自己最近网上购物的见闻时，还是充满了惊奇。前几天她在网上购物时，看到不少网店（二手商家）在销售名牌、潮牌商品的购物袋，售价从十几元至上百元不等。没错，就是纸质、棉布材质的袋子。

张小姐透露，自己出于好奇询问了个别商家和二手卖家，对方都表示这些销售的二手购物袋，是购买商品时商店赠送的，因在家闲置所以转让。

“但是什么样的人，家里能闲置几百个LV、GUCCI的购物袋，只有土豪可以吧？”听到卖家的解释，她更疑惑了。同样让她不理解的是，为何会有那么多的消费者在春节前购买这些购物袋，“甚至还有喜茶GO的保温袋，根本不明白买来干嘛用。”

莫非……购买、收藏闲置“名牌购物袋“已经成了一股新潮流？或许，这个所谓潮流的背后还隐藏着让我们没有注意过的商机？

No.1花几十元买个奢侈品购物袋：有面子

根据张小姐发来的链接和信息，懂懂笔记也在淘宝、闲鱼上搜索了“购物袋”、“名牌袋”等词汇，并搜索到了不少相关商品。除了LV、GUCCI等奢侈品牌的购物袋外，还能看看到喜茶、奈雪等网红茶饮的保温袋。

其中，LV、GUCCI购物袋的售价大约在几十元左右，而喜茶、奈雪的购物袋也卖到了十元以上。从销售记录来看，喜茶GO的保温袋备受买家热捧，销量信息显示有闲鱼卖家一周内就已经售出了上百个。

当懂懂笔记以买家的身份向一位淘宝卖家咨询时，对方却显得相当不耐烦，只表示年前有很多买家购买这款喜茶的保温袋，如果想买就尽快下单，“你知道快递过年时速度都是很慢的，下单晚了可就赶不上过年用了。”

过年用？这是什么意思？

为何一款网红茶饮赠送的保温袋，和过春节挂了钩？在好奇心的驱使之下，懂懂笔记继续追问卖家这款喜茶二手保温袋的正确“使用方法”，对方的回答令人十分无语。

“还没想好怎么用就问这么多？”之后，卖家便不再回复任何信息。

无奈之余，懂懂笔记只好继续骚扰其他的卖家，终于在一位闲鱼卖家的页面里看到同款两杯装的喜茶GO保温袋，并得到了卖家的回复。

“临近年关，喜茶、奈雪等网红店的购物袋销量很高。大家买这些购物袋自然是为了春节期间将其当做出行装饮料、食品的工具，或是送礼的包装袋。”卖家强调，“如果想显得更高档，就买个LV、GUCCI的购物袋，当然还有阿迪、耐克的。”

同样，卖家也表示所有的“品牌购物袋”都是自己闲置的，“不用怕，都是正品。如果有问题退钱，就当是送给你了。”为了打消懂懂笔记的顾虑，卖家拍了一张快递单明细，并表示目前物流紧张，不少买家为了赶在春节之前拿到二手购物袋，甚至用的是顺丰到付。

可以看到，部分地区的快递运费甚至比购物袋本身的价格要高出不少。这是有多稀罕“闲置”购物袋？花着超过物品售价的运费也要在春节前买下来使用？

存在即合理。既然弄不明白这里面的名堂，懂懂笔记决定深入了解一番，看看这个有趣的假日商机究竟有何道理？

No.2网购名牌购物袋，也可能买到“赝品”

“买的袋子收到了，但应该不是真的，大家三思再下单。”

在一位销售购物袋商家的用户留言页面，懂懂笔记找到了一则留言，并联系上了这位负面评价的买家。

买家Sunny表示，她所购买的是珠宝品牌蒂芙尼的购物袋，下单三天之后就顺利收到了货品。但是检查时发现，袋子底部有些胶水粘合的痕迹，做工也不像是该品牌应有的水准。

“虽然没有买过蒂芙尼的东西，但购物袋不应该溢胶如此严重，感觉好难看。”她猜测这些卖家所谓闲置、二手的名牌购物袋，有可能是高仿购物袋，而并非消费时赠送的。

随后，懂懂笔记通过闲鱼一位“高分评价”的卖家处，购买到一款热销的喜茶GO保温袋，连同运费价格共15元。到货之后，懂懂笔记发现购物袋的做工也有些粗糙。虽然与线下店购买茶饮所赠送的保温袋相比，外形上几乎一模一样，但卖家所销售的袋子保温层感觉有些单薄。在询问喜茶门店的员工之后，对方针对这款保温袋也表示难以分辨真假。

“应该没有人会生产假袋子吧，也没有价值，再说做工问题也可能是生产商的因素。”店员看着这个袋子，可能是感觉有人来鉴定真伪有些滑稽，也不相信袋子还有二手价值，“如果是奢侈品牌的袋子，那还能够理解，您说是吧？”

那么，奢侈品牌、网红品牌的购物袋，究竟能否从门店以外的地方取得呢？

再次在网上搜索“蒂芙尼购物袋”、“LV购物袋”、“喜茶购物袋”，的确能够找到大量包装袋生产供应商，不过，商家展示图片中的购物袋造型虽然很像品牌方赠送的购物袋，但却都未印上LOGO。

“如果您确定采购的话，我们可以根据需求印上LOGO，什么品牌都行的。”其中一家供应商的销售人员表示，展示图片不印上品牌LOGO，是为了避免侵权。如果有需要，印刷各种LOGO都不是问题。但是，对方强调需要一定的起订量，才能制作供应相应品牌的购物袋。

当被问及提供的购物袋与正品是否能完全一致时，供应商销售员自信地表示，消费者是分不清正品与高仿品的，“商品大家会在意真的和仿的，很少有人留意购物袋是真的还是假的。”

在一番套磁后，销售人员透露，采购品牌购物袋的除了部分销售高仿奢侈品、名牌的商家之外，还有专门通过电商渠道销售购物袋的网店，“其实普通消费者买名牌购物袋，大多是为了炫耀用的，让别人错以为自己经常消费这些奢侈品或者网红店商品。”

这不禁让懂懂笔记想起了日本动漫《蜡笔小新》当中的一幕，松阪梅为炫耀自己去奢侈品店里购物过，特意买了店里最便宜的商品，并得到了附赠的购物袋，此后经常拿着袋子外出炫耀。没想到，如今真的有现实版，而且炫耀的“成本”更低——网购名品购物袋即可。

关键是，拿着这些奢侈品、潮流商品、网红茶饮的购物袋，真的能提高“逼格”吗？

No.3名牌购物袋送礼，真的很有面子

“大家都想过年时风风光光，给家人朋友们展示最好的一面。”

资深时尚买手“乔伊”告诉懂懂笔记，这一段时间，身边曾有不少熟人向她索要奢侈品、网红品牌的购物袋。恰逢年关将近，她一听就明白对方想要做什么了。

对于部分三、四城市的年轻人而言，LV、GUCCI、CHANEL都是奢侈品的象征，如果返乡期间拿着这样一个购物袋，就会给亲戚、好友一种高级感，甚至会以为他们经常在这些奢侈品牌商店购买商品。

“你可能想象不到，虽然喜茶、奈雪不是什么奢侈茶饮，但这样的网红品牌在四、五线或是一些乡镇也让人感觉很高级，很新奇。连我自己的瑞幸咖啡袋子都让人给要走了。”除了拿着购物袋满足心理需求，有些人还会“低调”地用购物袋作为包装之用。

用LV的购物袋装上节日礼物送家人，或是用CHANEL的购物袋装些特产送朋友，总会让人感觉一种不经意间的“有品”。潜台词就是：“我随便拿了个袋子装些礼物送给你，你别介意呀！”而这种不经意总会让对方认为，“没有消费过哪来的袋子，厉害呀！”

当告知乔伊目前很多奢侈品牌、网红茶饮的购物袋，都能在淘宝闲鱼等电商平台上花钱买到后，她笑着表示通过购物袋炫富的现象向来都有，“只不过如今炫富的购物袋，已经变得产销用一条龙了。”

通过购买奢侈品牌、网红品牌的购物袋，无形地炫耀丰富的物质生活，其背后的“空虚”也难免让人唏嘘。“购物袋炫富”也因此成为了一门生意，不断满足着更多买家的虚荣心。

没想到一个小小的购物袋，却成为很多人春节期间向家人亲友展示自信的载体。看着有些滑稽，细思却又五味杂陈。