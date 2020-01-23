因武汉肺炎疫情，湖北鄂州、黄冈等多地火车站关闭

据人民日报消息，湖北多地火车站关闭。①自2020年1月23日11:20起，鄂州市铁路车站通道暂时关闭；②自2020年1月23日10时起，武汉市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；机场、火车站离汉通道暂时关闭；③自2020年1月23日24时起，黄冈市区公交、长途客运暂停运营；城铁站、火车站离开黄冈市区通道暂时关闭。

鄂州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部：为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，坚决遏制疫情蔓延势头，确保人民群众生命安全和身体健康，现将有关事项通告如下：自2020年1月23日11:20起，全市铁路车站通道暂时关闭，恢复时间另行通知。

为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，坚决遏制疫情蔓延势头，确保人民群众生命安全和身体健康，现将有关事项通告如下：

一、自2020年1月23日24时起，黄冈市区公交、长途客运暂停运营；城铁站、火车站离开黄冈市区通道暂时关闭，无特殊原因，市民不要离开市区；黄冈市区所有影剧院、网吧和室内公共文化、旅游及娱乐场所暂停营业；黄州区中心市场实行休市管理。恢复时间另行通告。

二、即日起，在黄冈市区所有进出城道口，依法依规对过往车辆及人员实施疫情排查防控，不漏一人一车。对进出城人员进行体温检测，对有发热症状的患者及时安排到指定医疗点进一步检查和治疗;对同车密切接触人员安排到指定地点观察。对进入黄冈的交通工具所搭载的动物进行检查，严厉打击非法携带、运输、贩卖动物的行为。

恳请广大市民、旅客理解支持！