高德红外获逾8000万元合同，自研芯片应用防控肺炎疫情

1月22日，高德红外（002414）对外称，近日收到公司与两位客户签订的军品订货合同，合同金额分别为6,033.4万元、2,211.6万元人民币，占公司2018年经审计营业总收入的5.57%、2.04%。

公司称，这将对公司营业收入、利润总额产生积极影响。公司凭借多年来在红外行业的技术领先和创新优势，积极参与各军兵种多类型型号产品竞标项目，陆续承担了我军多个重点型号高端装备类系统产品的研制工作。

防控肺炎疫情已安装部署50多台高德筛查仪

另据湖北卫视报道，为了更好配合政府进行肺炎疫情防控，高德红外人体温度快速筛查仪被紧急部署到武汉天河机场和武汉站、汉口站、武昌站等交通枢纽。截止1月20日，仅武汉地区就已安装部署50多台高德筛查仪。

据介绍，而经过十多年的技术研发与进步，高德红外的人体温度快速筛查仪也在不断更新与升级。最新的设备能实现人脸检测，无需接触即可实现采集旅客额温，超出一定范围才发出拦截警报，无发热症状的旅客快速通过时基本无感。

高德红外相关人士介绍称，高德红外依托自主知识产权的红外核心芯片，搜索人群无延时。同时，视场角扩大后，兼顾的人群范围也变大。而这些看似枯燥的技术改进与升级，将在疫情防控工作中发挥重要作用。