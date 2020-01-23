我们真的需要「折叠屏」吗？

2019 年是 5G 元年，也是折叠屏元年。

在折叠屏的跟进上，手机行业走的比较靠前，包括三星 Galaxy Fold、三星 W20 5G、华为 Mate X 以及摩托罗拉 Razr 2019 在内，去年一共出现了四款折叠屏手机，其中除了发布时间稍晚一些的摩托罗拉 Razr 2019，另外三款已经正式开售。

无独有偶，PC 行业也将目光投到了折叠屏上。此前联想曾多次对外公开展示过其折叠屏 PC 原型机，而在前不久刚刚结束的 CES 2020 消费电子展上，除了联想，英特尔和戴尔也都拿出了各自的折叠屏 PC 产品。新技术当然令人感到兴奋，但我们真的需要折叠屏吗？

折叠屏之于手机

大家知道，目前折叠屏手机的展开方式有两种，一种是三星 Galaxy Fold 和华为 Mate X 上采用的左右翻折，另外一种是摩托罗拉 Razr 2019 的上下翻折。虽然形态上都叫做折叠屏，但二者之间有着本质上的区别。

左右翻折的核心诉求是大屏。

进入到 4G 时代之后，信息传播方式发生了非常明显的变化，由 2G、3G 时代的文字为主转变为图文以及音视频，与此同时，手机也不再只是作为单纯的通信工具，而是向通信、娱乐、轻办公等多个维度去做延伸。

在这个过程中，随着信息量的大幅增加，小尺寸屏幕的局限性越发明显，已经很难满足人们的实际使用需要。因此我们可以看到的是，过去 10 年间大屏化成为了手机行业一个非常重要的发展趋势，即便是曾经推崇小尺寸屏幕的 iPhone，最终也走上了大屏化道路。

大屏化趋势会停止吗？显然不会。5G 时代的到来，将再一次改变主要的信息传播方式，音视频会成为未来的主角，相应地，想要让用户在手机端获得足够出色的观看以及操控体验，提升屏幕依旧是目前看来最为直观且有效的方式。

不过一个现实的问题是，从小屏幕到大屏幕并不难，但将大屏幕做成更大的屏幕，却不是一件容易的事情。毕竟属于移动设备，考虑到产品本身的可携带性以及握感，屏幕尺寸终究会有上限，提升屏占比这种方案基本也已经触到了天花板。

折叠屏的到来，让继续提升屏幕尺寸这件事情出现了转机。正如我们在三星 Galaxy Fold 以及华为 Mate X 上所看到的那样，展开之后，其屏幕尺寸已经和一些小尺寸平板相当，屏幕内容信息量也要比目前主流手机来得更大。

说到这里可能会有另外一种声音出现：既然这样，我为什么不直接买台平板电脑？其实这个问题很好解释，其只是在正常手机的基础上，为用户增加了更大屏幕这个选项，非展开状态下，和现在主流的手机产品基本一样，相当于以折叠的方式，同时兼顾了便携和大屏。

不过回归到产品本身，至少现阶段无论是三星 Galaxy Fold 还是华为 Mate X，距离理想状态还有很长的一段路要走。

大概是出于对防护性的考量，三星 Galaxy Fold 采用了外翻的展开方式。就实际体验来看，屏幕展开之后，很难单手握持以及操作。换言之，移动状态下大屏模式的综合体验并不尽如人意。但如果合上作为普通手机来使用，它的副屏尺寸又会显得太小。

屏幕展开状态下不容易单手操控的情况在华为 Mate X 身上也同样存在，不过相对三星 Galaxy Fold，由于其采用了外翻的方式，闭合状态下屏幕尺寸基本和正常手机一样，所能适应的使用场景也要更多一些，但防护性则要相对弱一些。

上下翻折的核心诉求是便携。



如果你之前看到过摩托罗拉 Razr 2019 这款产品应该知道，它的逻辑大致可以理解为，利用屏幕可折叠的特性，将一款常规尺寸的手机从中间进行翻折，让体积缩小为原来的一半，最终的目的是大幅提升产品本身的便携性。

不可否认的是，这种方案所带来的体验提升当然是实实在在的，尤其是对于很多女性用户而言，将手机体积缩小之后，放在包里要方便很多。但问题在于，便携性这件事情其实并非大家使用手机过程中的核心痛点。

图片来自官方

这部分做个小结，左右翻折的折叠屏对于用户核心诉求的把握要更准确一些，大方向上更符合长远发展趋势。而上下翻折除了便携性，至少目前很难看到其能够带来其他体验上的提升，虽然接下来会有不少上下翻折的折叠屏手机被推向市场，所以我们更看好前一种方案。



笔记本电脑上的折叠屏

回归到笔记本折叠屏上，由于其本身体积比手机大的多，加之其本身产品形态就是可折叠状，所以需要解决的问题相对也要少很多，不需要考虑展开之后便携性是否会受到影响，也无需通过市场去验证怎样的展开方式用户更愿意买单。

联想 ThinkPad X1 Fold/图片来自 n-tv

采用折叠屏之后，最直接的变化同样是屏幕尺寸相应更大。与手机不同的地方在于，由于笔记本既可以 180° 展开获得一块整体性更好、面积更大的屏幕，也可以以一定角度弯折将其分成两块屏幕来用，因此能够带来更加丰富的使用场景。

比如，完全展开的状态下，其可以充当画板的角色，设计师们应该会非常喜欢，而笔记本模式时，两块屏幕能够实现更好的分屏效果，进而大幅提升工作效率。未来，在微软的支持下，随着系统应用的不断完善，所能带来的想象空间会非常大。

讲到这里不知道大家发现没有，虽然折叠屏笔记本优点很多，但其所能提供的这些，并没有解决诸如便携或者性能等用户核心痛点。某种程度上，更像是拓展了一条新的产品类型，和用户之间的关联性没有折叠屏手机来得那么强烈。

其实这也是 PC 行业的一大「特色」。

和手机行业不同，PC 行业的主导权更多把持在英特尔和微软这两家上游厂商手里。因此，PC 产品未来发展的走向，很多时候也是由它们先提出一个大致的概念，并且在软硬件端给与相应支持，OEM 厂商们再根据各自具体情况的不同，落地到具体产品端。

二合一设备如此，折叠屏笔记本也依旧是这样的逻辑。CES 2020 展会上，英特尔展示 Horseshoe Bend 概念 PC 的意义并非是产品本身，而是通过它，向外界传递了一个比较明确的信号：未来将会扶持折叠屏产品。

可以预见的是，在英特尔以及微软的支持下，接下来接会有不少折叠屏笔记本陆陆续续被推向市场。正如前边我们提到的一样，也许从事音视频的工作者会为它买单，但对于大众消费群体而言，其吸引力可能并不大。



折叠屏需要尽快完成试错

对于新技术，大家总是抱有诸多期待。但在漫长的科技发展史中，曾被大家看好，却最终夭折的例子也比比皆是。可能最终决定其是否能够实现落地的因素有很多，而用户痛点以及行业突破点无疑是其中最具有驱动力的两个。

无论是之于手机还是 PC 端，所带来的好处是显而易见的，但正如前边文章中提到的那样，并非所有的折叠屏解决方案都和实际用户需求强相关。尽快走过试错阶段，确立一套行业普遍认可的折叠屏解决方案，是我们更希望看到的事情。