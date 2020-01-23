武汉网约出租车将停运，巡游出租车实行单双号限行

据人民日报报道，武汉市新冠肺炎防控指挥部通告，为更大范围切断病毒传播途径，现就营运小车管理有关事项通告如下：自2020年1月24日12时起，全市网约出租车停止运营；巡游出租车实行单双号限行。恢复时间另行通告。

武汉市新冠肺炎防控指挥部发通告

（第5号）

为更大范围切断病毒传播途径，现就营运小车管理有关事项通告如下：自2020年1月24日12时起，全市网约出租车停止运营；巡游出租车实行单双号限行。恢复时间另行通告。