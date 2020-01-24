英特尔第四季度营收202亿美元：净利同比增33%

北京时间1月24日早间消息，英特尔今天公布了2019财年第四季度及全年财报。报告显示，英特尔第四季度营收为202.09亿美元，与上年同期的186.57亿美元相比增长8%；净利润为69.05亿美元，与上年同期的51.95亿美元相比增长33%。英特尔第四季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期，且2020财年第一季度和全年业绩展望也均超出预期，推动其盘后股价大涨近7%。

第四季度业绩概要：

在截至12月28日的这一财季，英特尔的净利润为69.05亿美元，与上年同期的51.95亿美元相比增长33%；每股收益为1.58美元，与上年同期的1.12美元相比增长40%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第四季度调整后净利润为67亿美元，与上年同期的59亿美元相比增长13%；调整后每股收益为1.52美元，与上年同期的1.28美元相比增长19%。

英特尔第四季度营收为202.09亿美元，与上年同期的186.57亿美元相比增长8%。

英特尔第四季度营收和调整后每股收益均超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，32名分析师此前平均预期英特尔第四季度每股收益将达1.25美元，34名分析师此前平均预期英特尔第四季度营收将达192.3亿美元。

英特尔第四季度运营利润为68亿美元，与上年同期的62亿美元相比增长9%；不按照美国通用会计准则，英特尔第四季度运营利润为72亿美元，与上年同期的66亿美元相比增长10%。英特尔第四季度毛利率为58.8%，与上年同期的60.2%相比下降1.4个百分点；不按照美国通用会计准则，英特尔第四季度毛利率为60.1%，与上年同期的61.7%相比下降1.6个百分点。英特尔第四季度运营支出（研发、总务和行政）为49亿美元，与上年同期的50亿美元相比下降1%。英特尔第四季度税率为14.4%，与上年同期的7.8%相比上升6.6个百分点。

第四季度各部门业绩：

按照部门划分，英特尔客户计算集团第四季度净营收为100.10亿美元，相比之下上年同期为98.22亿美元；运营利润为40.88亿美元，相比之下上年同期为36.65亿美元。其中，平台业务营收为85.53亿美元，上年同期为85.31亿美元；邻近业务营收为14.57亿美元，上年同期为12.91亿美元。

英特尔数据中心集团第四季度营收为72.13亿美元，相比之下上年同期为60.69亿美元；运营利润为34.71亿美元，相比之下上年同期为30.55亿美元。其中，平台业务营收为65.87亿美元，上年同期为55.94亿美元；邻近业务营收为6.26亿美元，上年同期为4.75亿美元。

英特尔物联网集团第四季度营收为11.60亿美元，相比之下上年同期为9.99亿美元。其中，IOTG业务营收为9.20亿美元，上年同期为8.16亿美元；Mobileye业务营收为2.40亿美元，上年同期为1.83亿美元。英特尔物联网集团第四季度运营利润为3.00亿美元，上年同期为2.26亿美元。其中，IOTG业务运营利润为2.43亿美元，上年同期为1.89亿美元；Mobileye业务运营利润为5700万美元，上年同期为3700万美元。

英特尔第四季度非可变存储解决方案集团营收为12.17亿美元，相比之下上年同期为11.07亿美元；运营亏损为9600万美元，上年同期的运营亏损为1900万美元。

英特尔第四季度可编程解决方案集团营收为5.05亿美元，相比之下上年同期为6.12亿美元；运营利润为8500万美元，相比之下上年同期为1.62亿美元。

英特尔第四季度其他所有业务营收为1.04亿美元，相比之下上年同期为4800万美元；运营亏损为10.51亿美元，相比之下上年同期的运营亏损为8.65亿美元。

2019财年业绩：

在整个2019财年，英特尔的营收为720亿美元，与2018财年的708亿美元相比增长2%；净利润为210亿美元，与2018财年的211亿美元相比基本持平；每股收益为4.71美元，与2018财年的4.48亿美元相比增长5%。不按照美国通用会计准则，英特尔2019财年调整后净利润为218亿美元，与2018财年的215亿美元相比增长1%；调整后每股收益为4.87美元，与2018财年的4.58美元相比增长6%。

英特尔2019财年运营利润为220亿美元，与2018财年的233亿美元相比下降5%；不按照美国通用会计准则，英特尔第四季度运营利润为238亿美元，与2018财年的245亿美元相比下降3%。英特尔2019财年毛利率为58.6%，与2018财年的61.7%相比下降3.2个百分点；不按照美国通用会计准则，英特尔2019财年毛利率为60.1%，与2018财年的63.3%相比下降3.2个百分点。英特尔2019财年运营支出为195亿美元，与2018财年的203亿美元相比下降4%。英特尔2019财年税率为12.5%，与2018财年的9.7%相比上升2.8个百分点；不按照美国通用会计准则的税率为12.2%，与2018财年的11.0%相比上升1.2个百分点。

业绩展望：

英特尔预计2020财年第一季度营收约为190亿美元，超出预期；运营利润率约为33%，不按照美国通用会计准则的运营利润率约为35%；按照和不按照美国通用会计准则的税率均约为13%；每股收益约为1.23美元；不按照美国通用会计准则的调整后每股收益约为1.30美元，超出预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，34名分析师此前平均预期英特尔第一季度营收将达171.9亿美元，33名分析师此前平均预期英特尔第一季度调整后每股收益将达1.04美元。

英特尔预计2020财年营收约为735亿美元，超出预期；运营利润率约为31%，不按照美国通用会计准则的运营利润率约为33%；按照和不按照美国通用会计准则的税率均约为13%；每股收益约为4.71美元；不按照美国通用会计准则的调整后每股收益约为5.00美元，超出预期；全年资本支出约为170亿美元；不按照美国通用会计准则，自由现金流约为165亿美元。据雅虎财经频道提供的数据显示，38名分析师平均预期英特尔2020财年全年营收将达722.5亿美元，36名分析师平均预期英特尔2020财年全年调整后每股收益将达4.68美元。

股价反应：

当日，英特尔股价在纳斯达克常规交易中上涨0.59美元，报收于63.32美元，涨幅为0.94%。在随后截至美国东部时间周四下午4点23分（北京时间周五凌晨5点23分）的盘后交易中，英特尔股价再度上涨4.33美元，至67.65美元，涨幅为6.84%。过去52周，英特尔的最高价为63.71美元，最低价为42.86美元。