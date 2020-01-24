分析师：苹果并非科技公司，股价被高估

北京时间1月24日消息，星期四美股涨跌不一，纳指收盘创下有史以来新高。截至收盘，道指跌26.18点，跌幅为0.09%，报收29160.09点；标普500指数涨3.79点，涨幅为0.11%，报收3325.54点；纳指涨18.71点，涨幅为0.20%，报收9402.48点。

美国主要科技巨头多数上涨，脸书跌0.7%，亚马逊跌0.15%，苹果涨0.48%，NetFlix涨7.24%，Alphabet涨0.05%，微软涨0.62%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌1.53%，爱奇艺跌0.95%，拼多多跌1.26%，微博涨0.77%，腾讯音乐跌1.27%，阿里巴巴跌1.46%，京东跌0.49%，趣头条跌1.93%。

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：团车（涨12.26%），华米（涨5.67%），正保教育（涨4.78%），斗鱼（涨4.41%），虎牙（涨3.32%），蔚来（涨2.71%），百世（涨2.59%），优信（涨2.32%），瑞幸咖啡（涨2.1%），无忧英语（涨1.2%），宜人贷（涨1.19%），荔枝（涨1.01%），世纪互联（涨0.97%），搜狐（涨0.71%），畅游（涨0.51%）。

与上一交易日持平的公司包括：触宝。

下跌的公司包括：哔哩哔哩（跌0.09%），小牛电动（跌0.11%），趣店（跌0.3%），易车网（跌0.33%），途牛（跌0.44%），兰亭集势（跌0.46%），唯品会（跌0.5%），凤凰新媒体（跌0.5%），猎豹移动（跌0.52%），携程网（跌0.55%），信而富（跌0.61%），58同城（跌0.69%），聚美优品（跌0.71%），寺库（跌0.85%），新浪（跌0.87%），蛋壳公寓（跌1.12%），云集（跌1.15%），如涵控股（跌1.22%），搜狗（跌1.7%），UT斯达康（跌1.75%），陌陌（跌1.82%），好未来（跌1.96%），中通（跌2.08%），汽车之家（跌2.08%），人人公司（跌2.13%），金融界（跌2.24%），网易有道（跌2.37%），微贷网（跌2.56%），云米（跌2.6%），中芯国际（跌2.65%），360金融（跌2.68%），欢聚时代（跌2.78%），宝尊电商（跌2.95%），嘉楠科技（跌3.05%），新东方（跌3.12%），500彩票网（跌3.22%），乐信（跌3.37%），前程无忧（跌3.64%），富途控股（跌4.36%），1药网（跌4.43%），品钛（跌4.47%），流利说（跌4.65%），小赢科技（跌4.82%），老虎证券（跌5.08%），达内科技（跌5.43%），乐居（跌5.73%），蘑茹街（跌5.86%），信也科技（跌7.08%），搜房网（跌8.31%），迅雷（跌10.39%），简普科技（跌10.81%）。

▲图：趣店及部分高管遭遇集体诉讼

美国律师事务所Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC通知投资者称，它代表在2018年12月13日至2020年1月15日期间买入趣店股票的投资者，对该公司及其部分高管提起集体诉讼。这起集体诉讼的目的，是帮助投资者挽回因被告违犯美国《1934年证券交易法》蒙受的损失。起诉书指出，在2018年12月13日至2020年1月15日期间，被告就下述事项披露错误/误导性信息，或者没有披露这些事项：中国的监管政策会对趣店2019财年全年财务业绩产生负面影响；趣店业务没有为减少监管政策变化带来的负面影响做好准备；趣店贷款业务受到不断上升的拖欠率的困扰；上述事项意味着趣店多次披露的2019财年业绩预期是不切实际的；这也意味着被告在相关时间段内披露的有关业务和运营的信息严重不失和具有误导性。律师事务所Rosen也因相似原因提起了针对趣店的集体诉讼。

▲图：宝尊电商被诉披露误导性信息

2019美国证券律师事务所The Gross Law Firm代表在2019年3月6日至11月20日期间购买宝尊电商美国存托股的投资者，提起针对该公司的集体诉讼。起诉书称，被告就下述事项披露严重失实/误导性信息，或者没有披露下述事项：宝尊电商之前在财报中披露的服务费高速增长，严重依赖于一家合作伙伴华为，服务费的高速增长推动了其营收的增长；与宝尊电商的其他合作伙伴相比，与华为的合作包含许多增值服务费，增加了来自华为的营收；与其他大品牌一样，华为也在积极地准备自己运营网上商城，这意味着宝尊电商知道自己将失去一家极其重要的合作伙伴；上述事项意味着，在2019年3月6日至11月20日期间，宝尊电商的财务业绩和业务表现不可能达到它宣称的水平。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：西部数据（涨3.34%），iRobot（涨2.37%），博通（涨2.16%），Lyft（涨2.13%），VMware（涨2.08%），PayPal（涨2.07%），Fibit（涨1.37%），恩智浦（涨1.31%），英伟达（涨1.12%），Uber（涨0.97%），英特尔（涨0.94%），Box（涨0.93%），戴尔科技（涨0.86%），Pinterest（涨0.85%），Snap（涨0.79%），惠普公司（涨0.78%），赛门铁克（涨0.67%），Salesforce（涨0.67%），Spotify（涨0.57%），AMD（涨0.54%），Adobe（涨0.49%），甲骨文（涨0.48%），特斯拉（涨0.46%），GoPro（涨0.45%），黑莓（涨0.45%），艺电（涨0.34%），Yelp（涨0.34%），索尼（涨0.29%），爱立信（涨0.22%），美光科技（涨0.05%）。

下跌的公司包括：思科（跌0.12%），LendingClub（跌0.16%），Groupon（跌0.17%），动视暴雪（跌0.31%），Twitter（跌0.38%），摩托罗拉系统（跌0.39%），IBM（跌0.71%），诺基亚（跌0.73%），eBay（跌0.78%），SAP（跌1.03%），高通（跌1.04%），Zynga（跌1.99%），速汇金（跌2.99%），Slack（跌4.16%）。

▲图：苹果被指并非科技公司，股价虚高

知名分析师鲁帕尔·班萨利（Rupal Bhansali）星期三在《巴伦周刊》的投资圆桌会议上表示，苹果被认为是一家科技公司，但实际上它是一家消费电子公司。它有时会推出爆款产品，有时会推出失败的产品，对其营收有极大影响。iPhone曾是一款标志性、颠覆性智能手机，但目前已没有任何竞争优势，事实上在许多方面都处于劣势。苹果服务业务依赖于iPhone销售，它既没有内容也没有先发优势。苹果投资60亿美元开发内容表明其核心业务遭遇的困难。苹果是过去而非未来的蓝筹股，是最不值得投资的，因为所有利好都反映在股价中，而股价没有反映利空消息。目前苹果市盈率位于10年高点，过去12个月，伴随着股价快速上涨，市盈率的上涨也很快。虽然苹果上一财年第四季度业绩不错，但无法掩盖的一个事实是，上一财年营收下降2%，净利润下降7%，服务业务的增长没有能弥补产品销售滑坡造成的损失，而且未来5年内这一趋势可能不会改变。支持苹果每股收益增长的是股票回购而非净利润的增长。2019财年第四季度苹果每股收益创下新高，许多投资者都想当然地认为其盈利能力在提高，实际情况并非如此。

▲图：瑞银对特斯拉股票评级为“卖出”

在星期四发表的一份投资报告中，由帕特里克·胡默尔（Patrick Hummel）领衔的瑞银分析师团队仍然维持对特斯拉股票的“卖出”评级，但将其目标股价由160美元上调至410美元。星期四常规交易中，特斯拉股价上涨2.64美元，涨幅为0.46%，报收于572.2美元。近一段时间以来，特斯拉股价一直在上涨，过去3个月上涨逾1倍，今年以来涨幅更是达到37%。Wedbush分析师丹·艾维斯（Dan Ives）将目标股价上调到550美元，推动了特斯拉股价星期三的上涨。虽然对特斯拉股票评级为“卖出”，胡默尔称他仍然看好该公司业绩，估计2022年之后其运营利润率能达到10%，每年产生30亿至50亿美元的自由现金流。但他警告称，特斯拉股价已经反映了对其业绩的乐观预期——2025年销售160万辆汽车，运营利润率达到11%。胡默尔指出，“这难度有点大，因为它要求完美的执行、电动汽车需求强劲增长，同时其他厂商没有推出可以媲美特斯拉的电动汽车产品。产品跳票、不利的监管政策等因素，会造成特斯拉股价大幅回调。”