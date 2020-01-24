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微软不小心泄露了2.5亿条客户服务和支持记录

2020/1/24 8:22:14来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

一份新报告揭示，微软在去年下半年泄露了近2.5亿的客户服务和支持记录。

Comparitech的安全研究团队发现了五台服务器，每台服务器都包含与Microsoft支持代理和客户相同的2.5亿对话记录。这些记录所覆盖的时间段为2005年至2019年12月，其并没有使用密码保护或加密，这也意味着，任何可以访问互联网的人都可以对其进行访问。

安全研究人员团队由鲍勃·迪亚琴科（Bob Diachenko）领导，他解释说，大多数个人身份信息已从记录中删除。但是，仍然存在大量以纯文本格式存储的信息，包括：客户电子邮件地址、IP地址、位置、CSS声明和案例的描述、Microsoft支持代理电子邮件、案例编号、案例解决方案，案例备注和标记为“机密”的内部注释。

Comparitech 分享的事件时间表的详细信息如下：

2019年12月28日-数据库被搜索引擎BinaryEdge索引

2019年12月29日- Diachenko发现了数据库并立即通知了Microsoft。

2019年12月30日至31日- Microsoft保护了服务器和数据的安全。Diachenko和微软继续进行调查和补救过程。

2020年1月21日-微软调查后披露了有关该暴露的其他详细信息。

针对此事，微软总经理埃里克·多尔（Eric Doerr）表示：“我们感谢鲍勃·迪亚琴科（Bob Diachenko）与我们的密切合作，以便我们能够迅速纠正这种错误配置，分析数据并酌情通知客户。”

值得注意的是，尽管公开的数据本身不会带来太大的风险，但仍可以将其用于网络钓鱼诈骗，因此建议Microsoft客户注意这一点。

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关键词：微软

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