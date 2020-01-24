Java 14尚未发布，Eclipse已推出支持其新特性的工具

Java 14虽然还没发布，但是近期看到Eclipse推出了一个在Eclipse 2020-03（4.15）中支持Java 14特性的工具：

根据介绍，这一工具为Eclipse 2020-03（4.15）提供了Java 14支持，想要安装此功能，需要确保已安装以下版本或更新的Eclipse 4.15 IDE版本：

https://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops4/I20200123-0430

也可以通过以下P2更新站点安装此功能：

https://download.eclipse.org/eclipse/updates/4.15-P-builds

同时，Eclipse也给出了有关Java 14新特性的demo列表：

https://wiki.eclipse.org/Java14/Examples

不过目前该demo页面并没有相关内容，应该还是需要等到Java 14特性进一步确定才会推出。关于Java 14的特性，我们接下来会持续跟进，不过此前我们已经报导过相关特性，当时主要有以下预测特性：

改进NullPointerExceptions，通过准确描述哪些变量为null来提高JVM生成的异常的可用性。该提案的作者希望为开发人员和支持人员提供有关程序为何异常终止的有用信息，并通过更清楚地将动态异常与静态程序代码相关联来提高对程序的理解。

非易失性映射的字节缓冲将添加新的JDK特定文件映射模式，该模式允许FileChannel API用于创建引用非易失性内存（NVM）的MappedByteBuffer实例。NVM使开发者可以跨程序构建和更新程序状态，而不会产生输入和输出操作通常需要的大量复制和翻译成本，这对于交易程序而言尤其重要。该增强提案主要目标是确保客户端可以连贯有效地从Java程序访问和更新NVM；第二个目标是使用Unsafe类中定义的受限制JDK内部API来实现此提交行为，因此可以由可能需要提交给NVM的MappedByteBuffer之外的其它类重用；另一个目标是允许现有API跟踪在NVM上映射的缓冲区，以进行监控和管理。

Switch Expressions在JDK 12与13中都是预览状态，预计在JDK 14中成为稳定特性。switch表达式扩展了switch语句，使其不仅可以作为语句（statement），还可以作为表达式（expression），并且两种写法都可以使用传统的switch语法，或者使用简化的“case L ->”模式匹配语法作用于不同范围并控制执行流。这些更改将简化日常编码工作，并为switch中的模式匹配（JEP 305）做好准备。