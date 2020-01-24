美的宣布拟向“武汉小汤山急救医院”捐赠新风、空调产品

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IT之家1月24日消息 今天凌晨，美的官方宣布，为抗击新型肺炎，美的空调武汉工厂拟向“武汉小汤山急救医院”捐赠所需换新风+无风感空调产品。众志成城，武汉加油。
据报道，截至1月23日24时，国家卫生健康委收到29个省（区、市）累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例830例，其中重症177例，死亡25例,其中湖北省24例、河北省1例。
1月23日，武汉市新冠肺炎防控指挥部收到北京快手科技有限公司捐赠的1亿元人民币。
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