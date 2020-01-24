华尔街投行KeyBanc：维持拼多多“买入”评级

日前，华尔街知名投行KeyBanc Capital Markets（以下简称“KeyBanc”）发布报告称，拼多多“百亿补贴”活动存在“不限时直接补贴、规则简单、类目齐全、补贴商品数量最多”等优势，有效促进了复购率提升和GMV增长。

报告指出，2019年Q4以来，阿里和京东都对拼多多发起的“百亿补贴”活动采取了跟随策略，这进一步加剧了中国电商行业的竞争。通过对三大电商平台类似活动的调研比对，报告认为，“阿里和京东在补贴经验、补贴规模上都存在系统不兼容性”，因此，其他电商平台的跟随策略未能对拼多多的增长势头产生影响。

KeyBanc同时认为，由于品牌/补贴GMV的组合越来越多，预计拼多多2020年的盈利能力会降低，但随着客户群的不断增加和沉淀，预计中长期的盈利能力较高，因此维持“买入”评级，将目标价从45美元上调至50美元。

报告指出，尽管“百亿补贴”产生了沉重的补贴支出，但拼多多的运营现金流（OCF）持续上升，确保了当前业务模型的稳健性和持续性，有利于提高用户留存率。

报告认可了拼多多“百亿补贴”作为长期战略的价值，“‘百亿补贴’将继续带来平台GMV的增长，由于品牌/补贴GMV的组合越来越多，预计拼多多2020年的盈利能力会降低，但随着客户群的不断增加和沉淀，预计中长期的盈利能力较高”。

据了解，KeyBanc为华尔街著名的精品投行，专注于科技产业的资本市场业务及行业分析，覆盖公司包括阿里巴巴、京东、唯品会、拼多多等中国领先互联网企业。KeyBanc 的母公司KeyCorp为名列世界500强的美国区域性商业银行，总资产规模将近美金1500亿。