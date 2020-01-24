我们扒下了全网所有“年夜饭”菜谱，找到了最有年味的一道菜

说起过年，最有仪式感的一道程序可能就是年夜饭了。

从远方风尘仆仆赶回来的一家人，围坐一起，觥筹交错，是每个中国人心中对“年”最深的印象。

但不同地区、不同的人对吃也有千百种看法。千滋百味是中国菜的特色，但中国的“年味”到底是怎样的？

回答这个问题似乎可以从数据分析上入手。去年，文摘菌通过几个美食网站，获取了所有带有“年夜饭”这一关键词的菜谱，然后做了一个数据分析小项目，得出了一些很有意思的结果，大家可以和今年餐桌上的年夜饭对照一下，看看有没有什么新变化。

在这些网站上，爬下的菜谱除了系统推荐，相当大的一部分内容是活生生的用户大厨们主动上传。

简单来说，爬取这些“年夜饭”菜谱的过程，就像走进了千万家的除夕夜一样。文摘菌看着这一桌桌“年夜饭”备好出锅，关于中国“年味”的印象也就大致成形了。

分析过程

首先，当然是写爬虫，为了保证年夜饭分析的多样性，文摘菌踩点挑选了几个常用的美食网站：豆果美食、天天美食、美食天下、香哈网、心食谱等等，爬下了相关数据。

爬虫脚本使用Python的requests+BeautifulSoup+selenium三大库来完成。

由于手比较生，没实现全自动化，采用的是简单粗暴地按页爬方式。主要锁定了几个维度：菜名、用料、食材+数量搭配、其他(包含口味|工艺|耗时)、制作步骤、Tips、url。

requests和BeautifulSoup用来提取页面上的美食信息，selenium用来自动触发ajax刷新下一页。

因为数据量不多，所以这一次直接存在了txt文件里面，说实话，暂时用不到MySQL、Hadoop一类的东西了。

分析结果

大吉大利，除夕吃鸡！

先来看看，人们最喜欢吃的肉是什么呢？我们把食材中的肉类又做一次聚类，发现了如下事实：

可以看得出，鸡肉是除夕餐桌上不可撼动的存在，第二名猪肉的份额也不错，达到了18%，其次是鱼肉和虾。

似乎在多数中国人的印象里，猪肉才是除夕餐桌上的霸王，毕竟是猪年嘛。但是，就算加上其他类的中的排骨，五花肉等等，猪肉也打不赢鸡肉。

果然，大吉大利，还是得吃鸡！

萝卜香菜，各有所爱！

肉类看完了，那么除夕夜，中国人对于蔬菜的选择又是怎样的呢？

第一名，萝卜，小人参的称呼不是白得的。白萝卜、胡萝卜，好存放又百搭，必须是冬天中国人餐桌上常见菜式，而且领先优势明显，比第二名玉米高了13个百分点。

玉米排名第二，毕竟像玉米地瓜球这样的甜点也逐渐走向了餐桌。

让很多人又爱又恨的“香菜”也名列前茅，不吃香菜的同学们可能要大跌眼镜了。

盐、葱、姜是中国人最爱

再来看看调味料。

虽然对于豆腐脑的南北咸甜之争一直没有答案，但是到了大菜上，显然，中国人还是好咸口。

通过对调味料的聚类分析，我们可以看出，最受欢迎的调味品还是盐。其次是葱，姜。中国人对于提“味”的执念真的很深了。

（PS:同类词已经合并，例如糖和白糖，都算做糖。）

而其他材料，包括八角、香叶、桂皮这些比较小众了一些，用的也比较少，加起来一共占比10%。

一切“适量”

中国文化的“中庸之道”在年夜饭的菜谱中也体现的淋漓尽致。在描述调味料用量的时候，“适量”以超出第二名7倍的提及量，妥妥儿的排名第一。

虽然这个描述每次我看到都很头疼，适量到底是多少？这可能是困扰万千家庭的大难题。

“炒”它！

另一个比较好玩的数据是年夜饭最常用的烹饪技法。

文摘菌统计发现，年夜饭菜谱里接近20%的菜，都是用炒的方式烹饪的，而炒相对于炖和煮来说，所用的时间还是比较少的。

现在快节奏的生活方式，最直接的反映在了做饭上面。

排名第二的分别是拌和煮。嗯，这个统计结果也还算合理，毕竟一桌丰盛的年夜饭，怎么能少的了凉拌黄瓜、拌土豆丝、拌三丝这些凉菜。

中国菜的技艺复杂，煎炒炸蒸焖煮烧，“千奇百怪”。还有许多叫不上名字的做法已经占比达到了16%。

最有年味的菜原来是它！

好了，分析完食材原料烹饪技法，现在是时候完全按照分析结果，来杜撰一道最富有年味的菜了：

嫩鸡半只，适量胡萝卜，香菜和葱和蒜，生姜以及适量的酱油，盐和醋。然后少量的八角，花椒，桂皮。

鸡冼净切块，加料酒腌制备用。将萝卜切好，锅中放油，倒入腌好的鸡块，加八角，花椒，桂皮炒至鸡肉变色后，有香味出来时，加酱油调色，盛出备用。

锅中留油，放葱、姜、红辣椒爆香，再放入萝卜片翻炒片刻，倒入炒好的鸡块，再加入盐。

最后放入蒜再倒放调好的水淀粉，再略炒几分钟，加点酱油调色，加味精调味装盘即可。

炒出来可能是这个样子：

准备上桌。