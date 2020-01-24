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湖北孝感客车网约车暂停运营，出市通道暂时关闭

2020/1/24 12:56:46来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月24日消息 今天中午，孝感市人民政府新闻办公室官方微博@孝感发布 发布公告，自2020年1月24日24：00起，孝感市辖区内公交、班线客运、农村客运、旅游包车、农村客运渡口、网约车暂停运营。高铁站、城铁站、火车站离开孝感市辖区通道暂时关闭。

全市巡游出租车实行单双号运营（尾号是单数的，单日运营；尾号是双数的，双日运营），管制期间运营的巡游出租车要张贴提醒乘客戴口罩乘车的标志，每天到指定场所消毒一次。

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关键词：湖北武汉孝感肺炎

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