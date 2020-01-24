央视对话高福院士回应武汉封城：比SARS死亡率低

随着疫情的持续爆发，武汉封城，口罩、护目镜断货，网络上充斥着大量信息，民众恐慌情绪增加。1月23日晚间，央视新闻频道《新型冠状病毒肺炎》专题报道邀请了国家卫健委高级别专家组成员高福院士介绍最新疫情。

他的核心观点：比SARS致死率低；不要吃野生动物；目前处于人传人阶段；倡导口罩文化；春节尽量少聚会。

此前（1月20日），央视新闻采访钟南山院士时，钟南山院士给出的核心观点是：新型冠状病毒肺炎肯定人传人；病毒很可能来自野味，如竹鼠、獾等；随时佩戴口罩，但不一定必须是N95口罩；没有特效药，春节期间得病人数估计会增加。

以下是央视《新闻1+1》对话高福院士要点，网易科技整理。

1、武汉更严重的隔离，也就是封城的意义何在？

高福院士：从目前各地发生的病例来看，均是去过武汉，因此将武汉输出去的病例控制为零，也就是说希望实现没有病例从武汉输出，这个非常重要。如果武汉源头得到控制，那么其他地方就不会有新的病例发生。

2、怎么面对离开武汉的人群，各地应该怎么办？

高福院士：现在的大数据可以帮助我们找到这些人，对于任何人需要注意是自己就是健康第一责任人，如果去过武汉或者从武汉回来，没有出现相关症状，要实行居家隔离，时刻注意是否会出现发烧等症状，要及时报告。这点非常重要。

3、其他人应该如何更好保护自己？

高福院士：倡导“口罩文化”。

4、试剂盒检测是否可以迅速下沉到基层？

高福院士：中国对科技和公共卫生的保障可以让大家很快拿到试剂盒。并将对相关工作人员进行培训。

5、在经历过SARS之后，这次新型冠状病毒肺炎是否可以大幅度下降致死率？

高福院士：随着时间推移，确实认识到该病毒有特殊的地方，但一定会比SARS致死率低。17年之后医疗措施和手段大不一样，大家要有信心。

6、为何很多专家呼吁人们不要吃野生动物？和疫情有什么关系？

高福院士：人类对自然界的认识有个过程，许多病毒比如埃博拉等都是动物来源，这是其一；第二，经过排查病源来自武汉华南海鲜市场，虽然是海鲜市场，但有非法野生动物。工作人员找到了病毒基因组，从环境样本里分离出病毒。证据确凿，已经逃不过去了。

因此，非常清晰的是病源野生动物，但由于市场关了，并不清楚是哪个野生动物。新型冠状病毒肺炎从一开始的动物到人，非常有限的人到人，然后发展到今天人传人；因此号召大家远离野生动物。

7、病例增加迅速，我们处于哪个阶段？

高福院士：如果按照SARS来看，发展的也很快，今天新型冠状病毒肺炎已经走过了三个阶段，动物到人，有限人到人，再到人到人传播。因此，我们要加强防护措施，民众应该意识到春节不要聚会，尽量居家，就可以很好的防护，口罩文化非常重要。

专家介绍：

高福，中科院院士，第三世界科学院院士，美国微生物科学院院士，欧洲分子生物学组织外籍院士，美国科学促进会会士，爱丁堡皇家学会外籍院士，非洲科学院院士。中国疾病预防控制中心主任，国家自然科学基金委员会副主任。主要研究方向为病原微生物跨种间传播机制与分子免疫学，主要从事T细胞识别、流感病毒等囊膜病毒侵入的分子机制、禽流感等动物源性病原跨种间传播的机制研究等。