面对欧盟统一充电器立法，苹果还抱着闪电接口不放？

最近有消息称欧盟正准备立法，统一智能手机充电口和充电器。据外媒最新消息，苹果公司周四拒绝了欧盟议员对统一手机充电器的提议，警告称此举可能会阻碍科技公司创新，造成大量电子垃圾，并惹恼消费者。

要统一

据国外媒体报道，苹果发表上述言论的一周前，欧洲议会议员呼吁为所有手机设置一个统一充电器和充电接口，并修改了一项法律草案，称使用统一的充电口和充电器对于欧盟的电子设备市场是基本要求。

十多年来，作为欧盟执行机构的欧盟委员会一直在推动一种统一充电器。他们认为不同公司采用不同的充电接口和充电器，造成了巨大的电子垃圾。

2009年，欧盟委员会召集了四家公司，包括苹果、三星、华为和诺基亚，四家公司签署了一份自愿谅解备忘录，为2011年上市的新型智能手机统一充电器。然而时至今日，全球手机充电口并未统一，苹果公司仍然在使用独有技术的闪电接口和闪电充电器。

欧盟委员会官员说，在统一充电口方面，自愿的方法不起作用，现在是研究立法的时候了。

但苹果对欧盟这一做法始终持反对态度。

不要统一

在全世界智能手机市场，转向统一充电器对苹果的影响比其他任何公司都大，因为苹果的手机和大部分产品都是由闪电（Lightning）接口和线缆充电的，而如今几乎所有安卓手机都已转向USB-C接口，大部分用户也已经接受USB-C。

USB-C在市场上变得越来越流行，该接口可支持手机、笔记本电脑、掌机、移动硬盘以及更多其他便携设备，不仅能够进行充电，也能够进行数据传输，正反面对称，毫无疑问，比以往的接口更具先进性，从而让消费者使用更加便捷。

事实上，苹果自己也已经在MacBook笔记本电脑产品线上采用USB-C接口，摒弃了其他接口，但是在智能手机iPhone，仍然坚守着闪电接口。

苹果公司在一份声明中表示:“我们认为，强制统一所有智能手机内置连接器类型的监管政策将会抑制而非鼓励创新，并将损害欧洲消费者利益和整体经济。”

苹果还认为，充电器和充电接口不应该属于政府监管的问题，因为这个行业本身就可以解决，比如目前用户就可以通过连接器或线缆零部件逐步转向了USB-C接口。

他们觉得不过是一个Lightning to USB-C的事，哪里有麻烦。

为了说明自己的反对立场，苹果公司委托研究机构「哥本哈根经济学」进行了一项研究，研究结果称，如果监管机构强制转向统一充电器，消费者遭遇的经济损失至少高达15亿欧元，超过了1300万欧元的相关环境保护效益。

另一个问题

关于Lightning接口的问题还在争议中，但很快有媒体指出，其实欧盟不是那个意思：他们没有要求苹果砍掉Lightning。根据更详细的解读，欧盟最新声明的重点其实并非「充电线」或「接头」，而在于「充电器」（电源转接器）。

对于「统一规格的充电器」，苹果的做法并没有太多可吐槽的，iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max现在已经随附了18W USB-C充电器及Lightning to USB-C充电线；2018 iPad Pro及MacBook笔电则使用了USB-C规格的充电器及连接线。不过iPhone 11的盒装内仍是5W USB Type-A充电器，作为用户的我们，当然希望苹果迈向通用充电器的进程能更彻底一点，而iPhone拥抱USB-C会是众望所归。