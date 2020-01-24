首株新型冠状病毒毒种信息公布

IT之家1月24日消息 据中国疾病预防控制中心消息，国家病原微生物资源库现已公布首株新型冠状病毒毒种信息。

据介绍，为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控支撑工作，发挥国家病原微生物资源库科技资源共享服务职能，国家病原微生物资源库于2020年1月24日发布了由中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所成功分离的我国第一株病毒毒种信息及其电镜照片、新型冠状病毒核酸检测引物和探针序列等国内首次发布的重要权威信息，并提供共享服务。