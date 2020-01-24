迅游加速器：呼吁玩家减少出门，绝地求生、GTA5等限时免费加速

IT之家1月24日消息 日前，迅游加速器发布公告呼吁各位用户尽量减少出门活动，用实际行动参与阻击“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情扩散。
为此，迅游加速器对多款热门游戏开启限时免费加速，具体包括：
游戏类
海外：
绝地求生-Steam
侠盗猎车手5(GTA5)-Steam|Rockstar
彩虹六号:围攻-Steam|Uplay
CSGO-Steam
Apex英雄(ApexLegends)-Origin
命运2(Destiny 2)-Steam
怪物猎人:世界-Steam
荒野大镖客2-Steam|Rockstar
COD使命召唤16:现代战争
战地5(Battlefield V)-Origin
LOL英雄联盟PBE测试服
国内：
LOL英雄联盟
剑侠情缘网络版叁(重制版)
DNF地下城与勇士
CF穿越火线
WOT坦克世界
最终幻想14-盛大
WOW魔兽世界怀旧服
DOTA2国服(支持自走棋)-完美世界
新天龙八部
守望先锋(Overwatch)
平台类
Steam商店|社区(解决1xx错误)
Uplay注册登录
Origin平台下载|更新(不限速)
Epic平台下载|更新(含商店加速)
Rockstar注册下载(R星平台)
Rockstar下载|更新加速(含荒野大镖客下载)
英伟达(NVIDIA GeForce Experience)注册登录
主机类
PS4：PS4游戏通用
PSN更新|下载
怪物猎人:世界-PS4
荒野大镖客:救赎2-PS4
NBA 2K20-PS4
COD使命召唤16:现代战争-PS4
侠盗猎车手5(GTA5)-PS4
Xbox1：Xbox游戏通用
Xbox更新|下载
狂野星球之旅(Journey to the Savage Planet)-Xbox
WOWS战舰世界-Xbox
极限竞速地平线4(Forza Horizon 4)-Xbox
侠盗猎车手5(GTA5)-Xbox
彩虹六号:围攻(Rainbow Six·Siege)-Xbox
全境封锁2(The Division 2)-Xbox
Switch：
Switch游戏通用
Switch更新|下载
宝可梦:剑盾(Pokemon:SwordShield)-Switch
超级马里奥创作家2(Super Mario Maker 2)-Switch
喷射战士(Splatoon2)-Switch
舞力全开2020(Just Dance 2020)-Switch
马里奥赛车8-Switch
NBA 2K20-Switch
迅游加速器表示，限免时间暂定为：2020年1月23日18:00至2020年2月1日00:00（具体时间可能视情况调整）。