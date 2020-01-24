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迅游加速器：呼吁玩家减少出门，绝地求生、GTA5等限时免费加速

2020/1/24 15:38:53来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月24日消息 日前，迅游加速器发布公告呼吁各位用户尽量减少出门活动，用实际行动参与阻击“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情扩散。

为此，迅游加速器对多款热门游戏开启限时免费加速，具体包括：

游戏类

海外：

绝地求生-Steam

侠盗猎车手5(GTA5)-Steam|Rockstar

彩虹六号:围攻-Steam|Uplay

CSGO-Steam

Apex英雄(ApexLegends)-Origin

命运2(Destiny 2)-Steam

怪物猎人:世界-Steam

荒野大镖客2-Steam|Rockstar

COD使命召唤16:现代战争

战地5(Battlefield V)-Origin

LOL英雄联盟PBE测试服

国内：

LOL英雄联盟

剑侠情缘网络版叁(重制版)

DNF地下城与勇士

CF穿越火线

WOT坦克世界

最终幻想14-盛大

WOW魔兽世界怀旧服

DOTA2国服(支持自走棋)-完美世界

新天龙八部

守望先锋(Overwatch)

平台类

Steam商店|社区(解决1xx错误)

Uplay注册登录

Origin平台下载|更新(不限速)

Epic平台下载|更新(含商店加速)

Rockstar注册下载(R星平台)

Rockstar下载|更新加速(含荒野大镖客下载)

英伟达(NVIDIA GeForce Experience)注册登录

主机类

PS4：PS4游戏通用

PSN更新|下载

怪物猎人:世界-PS4

荒野大镖客:救赎2-PS4

NBA 2K20-PS4

COD使命召唤16:现代战争-PS4

侠盗猎车手5(GTA5)-PS4

Xbox1：Xbox游戏通用

Xbox更新|下载

狂野星球之旅(Journey to the Savage Planet)-Xbox

WOWS战舰世界-Xbox

极限竞速地平线4(Forza Horizon 4)-Xbox

侠盗猎车手5(GTA5)-Xbox

彩虹六号:围攻(Rainbow Six·Siege)-Xbox

全境封锁2(The Division 2)-Xbox

Switch

Switch游戏通用

Switch更新|下载

宝可梦:剑盾(Pokemon:SwordShield)-Switch

超级马里奥创作家2(Super Mario Maker 2)-Switch

喷射战士(Splatoon2)-Switch

舞力全开2020(Just Dance 2020)-Switch

马里奥赛车8-Switch

NBA 2K20-Switch

迅游加速器表示，限免时间暂定为：2020年1月23日18:00至2020年2月1日00:00（具体时间可能视情况调整）。

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