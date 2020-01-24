淘宝上20多个口罩厂家已返岗加班

IT之家1月24日消息 今天是大年三十，位于广州花都区的口罩厂家保卫康劳保用品公司车间里依旧灯火通明——80位工人正在加班加点，赶制口罩。

广州保卫康劳保用品公司是一个经历过2003年非典、2009年H1N1的口罩厂家。腊月二十五刚放假，腊月二十八，工厂老板杨康彬又以5倍工资请回来了80位工人。面对大量的口罩需求，工人们加班加点轮番赶制，从早8点到晚上12点下班，完成了每天50万只口罩的产量。这只是全国众多厂家加班赶制口罩的一个缩影。

据阿里巴巴官方数据，淘宝上至少有20多个口罩厂家返回岗位，开工赶制口罩。

据悉，往年淘宝天猫上的口罩商家春节值班员工比例约在5-10%左右，今年则达到了5成以上。以天猫医药行业为例，目前仍有近100户医用口罩商家坚守岗位，以备随时补货和发货。此外，阿里健康O2O平台合作连锁大药房，白天有近4000家上线营业，夜间有近300家值守提供急送服务，并尽全力补货，满足消费者预防类药品和口罩的购买需求。

针对医护人员最为紧缺的医用防护服、护目镜，淘宝紧急协调了多家医用防护服、护目镜生产厂商备货，目前，已经向武汉提供了2.2万套医用防护服和7.8万套护目镜。

同时，IT之家了解到，为了让不方便出门的武汉市民及时拿到外卖，吃上热饭，饿了么外卖平台将减免武汉区域商家订单的佣金。