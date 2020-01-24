美团启动1亿应急服务保障金：所有境内订单可免费取消

IT之家1月24日消息 今日下午，美团宣布再次升级旅行订单应急服务政策，所有境内订单可免费取消，并启动1亿元应急服务保障金。

美团方面表示，针对近期新型冠状病毒感染肺炎疫情，美团已成立专项小组，并启动1亿元应急服务保障金，全力做好酒店、民宿、景区门票、度假、机票、火车票等各类旅行订单的应急服务保障工作。

根据最新情况，即日起美团继续升级旅行订单应急服务政策，将免费取消范围扩大到所有境内订单：

1.酒店、民宿：美团已于1月22日发起“绿色通道”保障计划，不断有新的商家加入。响应计划的商家将无条件为2月8日（正月十五）前入住的订单提供免费取消保障。其他暂未响应的境内酒店商家、民宿商家，美团将积极协调为用户免费取消或改期。

2.景区门票及度假：使用期为2月8日（正月十五）前的所有境内景区门票、度假订单，均可免费取消。同时，多家文博单位和旅游企业陆续宣布闭馆或取消活动，美团将根据最新政策主动联络用户为其免费取消订单并退款。

3.机票、火车票：根据民航总局、铁路12306政策，自1月24日0时起，此前已购买民航机票、全国铁路火车票的旅客自愿退票的，不收取任何费用。建议用户在美团App“我的订单”详情页自助办理退款。