中国疾控中心首席科学家曾光：武汉肺炎封城效果5-10天见分晓

IT之家1月24日消息 今天下午，中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家，卫健委高级别专家组成员曾光教授在微博发文称，按疾病潜伏期推算，最近一周是关键的第一战役节点，未来5-10天内，武汉封城的初步效果将见分晓。

曾光认为，对于全国其他城市，不怕发现武汉来输出的患者，关键是要及时发现隔离救治，隔离密切接触者，不让二代病例发生。已经出现的二代、三代也不要慌。早期控制，完全可以扑灭，不让传染病按照几何数量增长！

曾光在文中说到：“我相信，由于大家同心协力，疫情有机会发生快速逆转，在春运结束前，我们就可能看到初步的成果，即疫情上升势头得到一定程度遏制。春运后，择机进入围歼战，对病毒进行扫荡。”

文末，曾光呼吁大家过春节时，尽量减少聚会，不到人群聚集的地方去，远离野生动物市场。一定要戴口罩，注意洗手，不用手揉眼睛抠鼻子扣嘴，做到这些，无论在武汉或在外地，大家都应该是安全的。

下面是微博全文内容：

大家好，我是曾光，中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家，卫健委高级别专家组成员。

今天是除夕，我在新浪微博向大家拜年了！

特别向工作与新型冠状病毒战斗的广大临床医生、流行病学工作者和病原学研究的专家拜年。

更要向英雄的武汉人民拜年，你们辛苦了！你们现在承担着巨大的责任，武汉的状况对你们生活工作各方面带来很大的不便，你们是在为全国做贡献。武汉是辛亥革命首义之地，有着光荣的革命传统，现在又成为迎战新型冠状病毒的最前线，向你们致敬，为你们加油。

新型冠状病毒来势汹汹，最近几天武汉以外各省市发生的病例，都是封城前从武汉传出去的。现在正我们是和病毒发起决战时刻。按疾病潜伏期推算，我认为最近一周是关键的第一战役节点。武汉封城的初步效果5-10天内就会见分晓，如果全国和世界各地输出病例得到遏制，说明高级别专家组建议“武汉人不出去，外地人不进来”得到了很好的响应。说明武汉市政府封城决策的准确性，以及武汉医务工作者和社会各界共同努力的成果。

对于全国其他城市，我们不怕发现武汉来输出的患者，关键是及时发现隔离救治，隔离密切接触者，不让二代病例发生。已经出现的二代、三代也不要慌。早期控制，完全可以扑灭。不让传染病按照几何数量增长！

我想，一定要实事求是，如实报告疫情，即使是在某些城市出现二代、三代病毒病例，只要如实报告控制都应该表扬。首先报告二代、三代疫情的人是有功的！

我相信，由于大家同心协力，疫情有机会发生快速逆转，在春运结束前，我们就可能看到初步的成果，即疫情上升势头得到一定程度遏制。春运后，择机进入围歼战，对病毒进行扫荡。

我觉得一些西方学者用数学模型，根据SARS的流行轨迹模拟预测的到5月份才能结束疫情值得商榷。事在人为，我们的决心，我们的联防联控机制、我们的防控措施、我们的动员能力，特别是中国人在灾害面前万众一心，是数学模型无法模拟的。

希望大家欢欢喜喜过春节的同时，尽量减少聚会，不到人群聚集的地方去，远离野生动物市场。一定要戴口罩，注意洗手，不用手揉眼睛抠鼻子扣嘴，做到这些，无论在武汉或在外地，大家都应该是安全的。

谢谢大家，再次祝大家春节快乐。