史上首次！字节跳动免费播徐峥《囧妈》电影，是收割还是双赢？

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核心看点：



1、凤凰网科技获悉，快手目前在与《唐人街探案3》相关方接触，爱奇艺正在谈《姜子牙》的版权。而作为《唐人街探案3》的发行方，万达也在四处“试探”。

2、据消息人士透露，字节跳动买下《囧妈》，是经过连续48小时谈判的结果，“刨去招商收益，单单卖流量六七天就能回本”。

3、作为院线春节档电影，《囧妈》是字节跳动平台主力人群的绝佳选择。

风口浪尖的字节跳动

贺岁电影《囧妈》全片在线免费播放，这个消息一出，就在朋友圈炸开了锅。

1月24日，抖音、西瓜视频、今日头条及欢喜首映共同宣布，贺岁电影《囧妈》全片将于大年初一进行在线首播。

字节跳动成为了这场“黑天鹅”疫情中难得引人瞩目的互联网公司。根据欢喜传媒的公告，此次字节跳动付出不少于6.3亿元获得了该电影的独家网络播放权利。

抖音、西瓜视频、今日头条、抖音火山版和欢喜首映都能可免费观看《囧妈》全片，这也是历史首次，春节档电影尝试在线首播。

字节跳动为什么要对长内容阔手“买买买”？事实上，这已经不是字节跳动首次在长视频上动干戈。

2020春节档的《唐人街探案3》的19家联合出品方中，出现了“北京字跳网络技术有限公司”。根据猫眼专业版数据。此外，“北京字跳网络技术有限公司”还联合出品了国庆档票房冠军《我和我的祖国》。

电影之外，字节跳动在剧集方面也有布局，据媒体报道，字节跳动已买下诸多“长尾剧集”版权，如《铁齿铜牙纪晓岚》《家有儿女》等，西瓜视频也已独播《亮剑》《重案六组第一部》等剧集。

据了解，《囧妈》撤档后，抖音和西瓜视频找到电影出品方欢喜传媒，促成了这部贺岁电影仍然在大年初一上映，不过是通过网络渠道与观众见面。

天眼查信息显示，欢喜传媒由董平、宁浩、徐峥和项绍琨于2015年联合创办，并于港交所上市（1003.HK），欢喜传媒同样也是导《疯狂的外星人》、《中国药神》、《绣春刀•修罗战场》等多部电影的出品方。

根据欢喜传媒今日发布公告，公司全资附属公司欢欢喜喜与北京字节跳动网络技术有限公司于2020年1月23日订立合作协议，欢欢喜喜及字节跳动将于在线视频相关的多个领域展开合作，字节跳动将以向欢欢喜喜最少支付人民币6.3亿元作为代价。

获得了6.3亿元现金的欢喜传媒港股直线拉升，截止24日收盘，欢喜传媒涨幅达到了43%。

一次“帕累托最优”的多赢选择

据知情人士透露，在花下6.3亿买下《囧妈》之后，《囧妈》在西瓜视频平台资源包的大概方向有以下几个：

1、冠名包——预估900万1席。核心资源：平面授权+包装权益（片头tvc角标压凭条）+西瓜专题页+影片运营宣推（详细见资源包）+三端硬广（600万）。

2、赞助包——预估500万1席。核心资源：平面授权+包装权益（tvc+压凭条）+专题页+三端硬广（300万）

2、热点包——n席，预估300万。核心资源；平面授权+两端硬广（200万）

一位影视行业的投资人告诉凤凰网科技，以6.3亿的价格买下《囧妈》看似“多赢”，实际上今日头条可谓“赚大了”。

多赢体现在以下几个方面：在“春节档”的至暗时刻，“免费”的贺岁大片无意会引爆民众对“头条系”的好感，从电影海报在社交圈的传播广度可见一斑；此外，片方即出品方，最少能收到6.3亿人民币，对欢喜传媒来说，无疑是一次“帕累托”最优的选择。

对头条来说，在疫情的“黑天鹅”事件下，6.3亿买来这部电影，不仅不会亏，并且是一本万利。

据公开消息，抖音、西瓜视频、今日头条等头条系的产品将会同步播放该影片。而头条系产品在春节假期期间屡次登上免费App下载排行榜。

独家播放会带来下载，下载带来拉新，拉新带来流量，流量带来变现。

同时，针对这部电影进行网络招商，头条还会获得一笔不菲的广告赞助费。在传统的院线模式下，这种广告的收入是需要分成的。

“总体收益绝对大于花出去的6.3亿”，一位抖音的广告代供应告诉凤凰网科技。

这位广告供应商表示，春节期间因为广告主开始停投，头条系产品的CPM会下降到之前的三分之一。以字节跳动一年1000亿的收入为参考，春节期间每天还是会有至少一亿的收入，因此光靠卖流量，就能在一周内回本。

在中国院线电影的发展历史上，很少有制作成本超过1000万的电影在网络平台首播。这种类型的电影就是我们此前认为的“网络大电影”。

一位影视行业的从业者表示：“这种规模的电影在网络上首发，我觉得是个标志性的事件。”

据消息人士透露，继先发制人的字节跳动之后，快手目前也与《唐人街探案3》接触，爱奇艺正在谈《姜子牙》的版权。而作为《唐人街探案3》的发行方，万达也在四处“试探”。

淘宝曾利用非典逆势而起，谁会是下一个？

内地电影在之前是没有“贺岁档”、“春节档”这一说的，一方面当时的基础设施并不能覆盖到一二线城市以外的区域，另一方面，春节探亲访友的假期也让一度是让电影院收效寥寥。

而“贺岁档”的概念也是来源于80年代的香港，1981年香港上映的《摩登保镖》首次打出了贺岁档的概念，打破了香港票房1500的记录。《东成西就》、《家有喜事》，都是香港贺岁片的代表作。

随着中国其它低线城市电影院等设施的建立，“春节档”从“贺岁档”中脱胎而出，成为大片角逐的舞台。

在这次谁都没有预想到的疫情之下，倡导足不出户的生活方式中，必然蕴藏着商机。

字节跳动选择《囧妈》是参考了用户画像的，作为春节档，《囧妈》是字节跳动下各平台主力人群的绝佳选择。

一位业内人士表示，《囧妈》为字节跳动带来的装机注册量，优爱腾可能需要很长时间才能完成。

“这件事情，字节跳动抄了个底。版权6亿，如果能带来6000万装机，成本不过10块/个。会员费、点播费，人均10块钱的话立马就回本了。”这位业内人士指出，除了字节跳动旗下的视频网站，短期内可能还会有公司从互联网教育、电商等领域跑出来。“这也许是一个关键性的时期，正如2003年非典期间逆势而起的淘宝一样。”