央视《2020年春节联欢晚会》新节目单出炉！增加肺炎疫情防控节目《爱是桥梁》

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据央视新闻报道，2020春晚节目单开播前调整，特别增加疫情防控节目《爱是桥梁》。
中央广播电视总台《2020年春节联欢晚会》将在今晚与您见面。在晚会开始前，先为您奉上新鲜出炉的节目单及精彩节目海报，提前感受春晚的氛围。
《2020年春节联欢晚会》采用北京主会场联动河南郑州、粤港澳大湾区两地分会场的模式，以“平安过大年”为主题基调，重点聚焦中国人民众志成城抗击疫情，满怀信心决胜脱贫攻坚、共享全面小康等话题。
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