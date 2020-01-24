武汉火神山医院不会更换地址，但规模还将调整，可能在其他地方改造或新建医院

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据湖北日报、湖北之声报道，刚刚从武汉市城建局获悉，武汉版小汤山医院定名武汉火神山医院，根据实际需要，医院规模还将调整。
网传知音湖畔新建医院将更换选址，武汉市城建局有关负责人表示，这座医院继续建，能建多大就建多大，不会换地方。1月24日上午据实地探访，各路建设大军冒雨进行场地平整。晚上8时许，现场施工人员告诉记者，仍在加紧施工，“没有听说要换地方。”
有关负责人介绍，根据疫情发展需要，可能在其他地方改造或新建医院，增加病床规模。
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