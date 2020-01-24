百度搜索大数据：肺炎疫情风暴中心的武汉人到底关心什么？

1月24日晚间消息，从1月20日新型冠状病毒肺炎大规模引发舆论关注，到1月23日封城公告发布，疫情爆发地武汉一直是全国关注的焦点。随着疫情的发展，位于风暴中心的武汉人究竟在关注什么？“封城”之下，他们的态度如何？当前疫情防护的状况里，他们又最看重什么？

百度搜索大数据显示，比起“封城”之下的恐慌、交通封闭和物价变化，武汉人更关注体温计的使用方法、84消毒液和用于确诊病症的试剂盒；比起全国范围内对疫情原因的热议，武汉人的视线则聚焦在非典和小汤山模式，他们显然更渴望寻求解决办法，连“中建三局”这一负责筹建“武汉小汤山”的企业，也成为了武汉地区的热门搜索词。

“封城”后，武汉人在搜索什么？

为了防止疫情进一步扩大，1月23日凌晨，武汉市发布公告：“自2020年1月23日10时起，全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；无特殊原因，市民不要离开武汉，机场、火车站离汉通道暂时关闭。”

从百度指数可以看到，1月23日，在武汉地区“封城”、“武汉封城”的搜索指数迅速上升。在搜索地域分布中，武汉都是排第一的城市。

但与想象中封城对武汉市民日常生活造成巨大影响不同，封城之下，武汉人并没有搜索太多食物价格、快递、离开武汉的路线等内容。例如网友普遍关注的“天价蔬菜”，在搜索关键词“武汉回应天价蔬菜”中，北京上海更为关注这一现象，“当事人”武汉仅排第三。

“封城”后的武汉人究竟在关心什么？

百度指数显示，“84消毒液”的搜索指数一路上升，在搜索地域分布上，武汉是搜索最多的城市。另外，由于发热是此次新型冠状病毒肺炎的重要特征，在“体温计怎么用”、“体温计怎么看”、“体温计要量多久”等搜索词的地域分布上，武汉均排名第一。这些指数均在23号迎来最高峰，反映出“封城”情况下，大量武汉市民积极响应号召，自我防护，遏制疫情扩散。

理性防疫之下，透过武汉人的搜索行为也能看出，目前防疫工作中一些亟待解决的问题。除了众人皆知的n95口罩搜索热度一直居高不下外，此前，《人物》杂志等媒体指出，当下武汉医疗资源紧张，试剂盒供不应求。实际上，没有试剂盒患者也无法确诊，从而无法被医院收治。

搜索大数据证明了这一现象。百度指数显示，武汉市民除了对n95口罩极其关注外，对“试剂盒”也极为在意。从试剂盒的搜索指数趋势图可以看出，搜索指数在1月23日达到一个高峰，并且有进一步加大的趋势。媒体报道称，不少患者都对试剂盒的供应问题表示担忧。

此外，许多市民或患者为了确认自身病况，“核酸检测”的搜索指数也不断攀升。这两个搜索关键词的地域分布中，武汉均是搜索最多的城市。

从全国范围来看，人们更多关注新型冠状病毒的最新发展、症状、病源等，如对果子狸、蝙蝠等疑似病毒宿主的探究，从相关搜索词的地域分布可以看出，武汉的比例并不高。对处在抗疫最前线的武汉人来讲，其搜索的内容更加具体，如消毒液、体温计、试剂盒等。

从“板蓝根”到“小汤山”，看武汉人搜索焦点的变化

随着疫情的发展，武汉人心态也不断发生变化。从开始时关注病症、病因，到现在关注小汤山模式，反映出疫情不同阶段，武汉人关注重点的迁徙。

在疫情引起大规模关注之初，百度指数显示，武汉人关于“板蓝根的功效与作用”的搜索指数不断升高，但随着辟谣、科普的进行，1月22日，其搜索指数开始下降，一定程度上，这也反映了武汉人对疫情的认知程度不断加深。

当疫情进一步发展，积极寻求解决办法的武汉人，开始将此次新型冠状病毒肺炎与非典相比较。

1月22日，国家基因组科学数据中心主任鲍一明表示，2019新型冠状病毒与2003年爆发的SARS病毒基因组序列相似度为80%。同时，当年对SARS防控工作积累了不少经验，可供借鉴。

百度指数显示，“非典”的搜索指数在近日迅速攀升，地域分布上，武汉排在首位。在百度搜索栏还可以发现，搜索非典的关联词中，“非典为什么突然消失”、“非典是怎么引起的”等均是高频搜索词汇。

通过百度指数的变化可以看到，武汉市民在面对此次疫情时，希望从非典的防控中找到缘由与举措，事实上，“小汤山模式”正是当时北京抗击非典的重要举措。

1月24日，为加强对新型冠状病毒感染患者的救治、缓解医疗资源压力，武汉将参照北京小汤山医院模式，建设面积达2.5万平方米的专门医院，并于2月3日前建成投入使用。

消息一出，小汤山模式迅速吸引武汉市民关注，搜索指数一路攀升。连负责承建此次临时医院的中建三局也备受武汉人关注，搜索指数同样迅速飙升。

在这两个搜索词的地域分布中，武汉均位列第一。尤其中建三局，武汉搜索该词的量级几乎达到第二名北京市的两倍。

在信息芜杂、谣言遍地的当下，搜索大数据从一定程度上反映了千万武汉市民的真实心声。比起恐慌和混乱，江城人民显然早已开始了积极自救，并且极度期盼“小汤山”模式和中建三局为疫情防控带来希望。另一方面，搜索大数据也显示出，目前“封城”之下，武汉市民对试剂盒、核酸检测的搜索指数持续走高，这也或将为后续武汉疫情防控、物资调配带来一定指向性意见。