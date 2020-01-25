CES 2020 划重点：什么才是惠民的技术变革？

作为年初最重磅的科技盛会，没有什么比用参加CES国际消费电子展开启一年更有仪式感的事情了。

尽管能让人眼前一亮的技术越来越少，但不可否认，CES依然是全球科技发展的前沿秀场：除了能看到各家公司在消费电子领域丰富的产品阵列，也嗅得到未来技术潮流涌动的风向。

28年前，苹果在芝加哥发布了世界第一款掌上电脑PDA。虽然很快被蜂拥而至的智能手机所取代，但依然开启了一个属于移动终端的时代。我们之所以能享受到如此便利的互联网服务，动动手指就可以解决几乎所有关乎衣食住行的问题，离不开诺基亚、微软、摩托罗拉这些前辈级硬件供应商打好的基础。

苹果在28年前CES上发布的第一款掌上电脑PDA | Love Notes to Newton

2020 CES现场，与智能语音助手相关的展台越来越多，无论是谷歌的Google Assistant，还是亚马逊的Alexa，亦或是后来者居上的苹果HomeKit，衍生于手机生态的AI能力正逐渐拓展边界，进一步向更广阔的领域渗透。可以预见的是，未来人工智能将成为你我生活不可或缺的伙伴，人与机器如何更好地相处，就成了未来整个科技行业需要重点关注的问题。

回看10年前的消费电子展，Palm首款智能手机Pre & Pixel问世，和逐渐成为主流的iPhone和安卓机相比，它的功能设计独具一格，很快就吸引了一批硬核粉丝。只不过可能过于超前了，这款智能机昙花一现，最终不可避免地消失在时间的长河里。之后，iOS和安卓的鏖战继续，而时任微软CEO史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）甚至前瞻性地提出了一些关于未来交互的新形式，涉及触摸、手势和语音相关，这些功能模块在云上会独立存在。被鲍尔默首肯的「Natal项目」最终应用于微软的Kinect手势识别技术，虽然不知道他对友商亚马逊在这个新时代的表现作何评价，但鲍尔默超前的认识无疑为这个世界留下了一笔永恒的技术遗产。

康佳展厅将飘窗玻璃变为智慧屏，可根据设定实时更改显示内容|现场拍摄

当年我们还看到了首次应用3D技术的电视，如今「TV」的概念正逐渐被「智慧屏」取代，它可以是卧室飘窗上的一扇玻璃，甚至可以变成客厅鱼缸的组成。而彼时散落于几个展位的未来智能汽车，如今幻化成整个北馆，你甚至已经可以在拉斯维加斯打到一辆由Lyft、宝马、安波福合作的无人驾驶出租车。

的确截取小的维度，可能很难发现CES有什么革命性的改变，甚至你还会觉得有些产品非要和智能扯上关系，特别尴尬。譬如科勒的Numi 2.0，一个支持亚马逊Alexa的智能马桶，竟然得了今年的创新奖。还有类似加入了AI提醒功能的智能电动牙刷，售价超过200刀，似乎在把消费者当冤大头来宰。

搭载了亚马逊Alexa语音助手的智能马桶Numi 2.0 |官方供图

不过在你吐槽的同时，也会发现一些令人小惊喜的体验。毕竟你在其他任何地方都很难将这些一手的，代表着未来十年社会发展的前沿技术和产品看全，所以CES还是或多或少有能够让你兴奋的产品。比如那些希望帮助你获得更高睡眠质量的设备，或者是能够折叠成不同形态的笔记本和手机概念品，亦或是一系列全新的真·无线耳机。

当然，你可能会觉得上面罗列的这些依然不够吸引人。如果不介意的话，可以再看看极客公园（ID: geekpark）前方记者在现场观展后总结出的，2020 CES的三大清流。它或许不会打破你对CES的认知，但可能会帮你更早地窥探到未来全球科技发展的走势。

电视上呈现的变化，令人惊喜

其实现在的电视机已经相当不错了。它们不光是尺寸变得很大，而且做得越来越轻薄，画质表现比十年前的产品高了不知多少数量级。最重要的是，价格不增反降，现在不到4000多人民币的价格完全可以买得到55英寸、超高清4K画质的产品。只不过，各大TV厂商似乎并不满足于现状，他们希望消费者能获得更物超所值的体验，所以在今年的消费电子展上，你会发现这些科技公司表现得十分卖力，在推陈出新上相比其他领域更胜一筹。

变化主要体现在支持8K画质的电视新品越来越多。尽管还没有太多原生8K的内容源可供观看，但还是有不少厂家在硕大的拉斯维加斯中心展厅秀出了自家在8K这个产品层面的思考。目前三星和LG关于8K电视的标准，双方各执一词，并没有达成统一的共识，不过对普通消费者而言，在肉眼可见的程度上，其实很难分辨出两家产品在画面表现上有什么明显差异。就个人而言，我倒是很希望这种大厂之间的竞争能将4K OLED或者绝大部分消费者会购买的4K LCD电视产品变得更具性价比一些。

三星Sero TV |官方供图

除此之外，在今年的CES上有很多支持画面旋转的电视进行了首发，这意味着它们可以像普通显示器一样从水平转到垂直方向观看，这其中最引人注目的就是三星Sero。这款43英寸的OLED电视内置4.1声道和60瓦扬声器，支持Bixby智能助理功能。与手机配对后，它能够根据手机显示内容的不同进行画面的自适应调整。假设你是安卓机用户，这个过程自动完成。如果你用的是iPhone，则需要按下遥控器上的某个按钮才行。这样的设计为年轻人在大屏上刷Instagram和抖音带来了很大的便利。

这种探索性的尝试倒是蛮有意思的，只不过用户是否愿意把相对隐私的内容放在如此大的屏幕上浏览，目前尚未有定论。但是电视厂家为了不失去市场份额而多方努力尝试的姿态值得肯定，毕竟我们似乎越来越不需要一台传统意义上的电视机了，而类似Sero这种创新性的产品未来只会越来越多。

消费级医疗科技不再遥不可及

可穿戴设备早就不是什么稀罕玩意儿了，即便是设计再出彩，功能再丰富，可能都不大会引起业界太多关注了，而且随着技术的发展，像Fitbit、Apple Watch这种可穿戴的健康追踪产品和专业级医疗器械的差距越来越小，具备相同监测功能的昂贵设备以前只有在医院才能用得上，如今你在亚马逊上也可以轻易买到。

Withings推出的Scanwatch能够对可能发生的睡眠窒息症进行预警|官方供图

如果说有哪家品牌的产品值得关注的话，我认为Withings绝对算得上一家。它主要生产智能手表、健康秤和健康监视器。今年Withings推出了一款Scanwatch产品，尽管它的功能算不上多么具有创新性，譬如它能够追踪用户的活动，监测不正常的心率（内置EKG），看起来和Apple Watch没有什么两样。但它增加了一颗SpO2传感器，能够让你提前判断自己是否患上了睡眠窒息症（Sleep Apnea）。

虽然Withings不是第一个将该技术应用于消费级产品的厂家，Fitbit早在2017年就在智能手表产品中加入了该功能，但Scanwatch却是第一个提交FDA（美国食品药品监督管理局）批准的可穿戴设备。尽管这意味着可能在获批之前你都无法买得到Scanwatch，考虑到监管机构通常都有着繁琐复杂的审批流程，但Withings提供了一个很好的方向：未来可穿戴设备与医疗健康技术还会有更好的结合方式。

蓝牙的体验（终于）变好（一点点）了

早在苹果把iPhone的麦克风接口去掉之前，蓝牙功能已经开始在我们的日常生活中变得不可或缺了。虽然AirPods Pro的体验真不错，但蓝牙连接有时候会出现配对的问题，而且通常会有一定的延迟，甚至因为传输信道的问题，往往高清音源的质量会被压缩。

LE Audio蓝牙新标准的推出将会大幅提升蓝牙设备的使用体验|官方供图

可能是听到了消费者的抱怨，蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）在今年CES开幕时就宣布即将应用在音频方面的下一代蓝牙技术标准—LE Audio（Low Energy Audio，低功耗音频）。LE Audio不仅能够支持Classic Audio相同的音频产品和用例，还将提升蓝牙传输音频的性能，其新特性能够提升性能并带来新的使用场景。比如为助听器应用提供更强大的支持，享受更高品质的音乐以及支持音频分享（Audio Sharing）。

LE Audio能够实现的这些升级其实对现有使用基本蓝牙标准的设备有着重大意义，这意味着它们能够呈现给用户目前存在于高端蓝牙耳机、苹果AirPods等产品上的优质体验。而这种普惠式的功能触达，可以称得上是技术进步的魅力，因为它从底层技术入手，为今后更重要的产品/技术迭代建好了基础。而这种可以看得见的变化却值得我们对未来保持乐观。