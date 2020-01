微软Chromium版Edge浏览器发布，谷歌和 Mozilla送上祝福蛋糕

Google Chrome和Mozilla Firefox开发团队按照已经存在多年的传统来庆祝新版Microsoft Edge浏览器的发布:向发布新版本浏览器的公司赠送周年纪念蛋糕。

上周基于Chromium的 Microsoft Edge浏览器面向Windows和Mac平台正式发布后,Google和Mozilla均向微软赠送了蛋糕。

Google赠送的蛋糕上留下了“Welcome to Chromium!”的文字,Mozilla则补充到,“bing it on, Microsoft!”

Microsoft Edge浏览器的开发团队成员Joshua Berenhaus对蛋糕进行了点评,并说到 Mozilla赠送的蛋糕具有咖啡风味,还猜测这个蛋糕可能就是在微软总部附近的 Mike’s Amazing Cakes蛋糕店订制。

虽然互赠蛋糕是十分悠久的传统,但Mozilla却未必对微软把 Edge迁移到Chromium的决定感到高兴。Mozilla CEO Chris Beard曾批评微软采用了与Chrome相同的引擎,原因是他认为微软将对用户在线上的更多控制权移交给了Google。另外,从许多方面来看,让Google变得更强大是有风险的,这主要取决于创建服务和网站的Web开发人员和企业的行为。如果像Chromium这样的产品拥有足够的市场份额,那么它背后的公司便会拥有更多的话语权,从而导致出现某种程度上的垄断。如此一来,其他Web开发人员和企业就不得不考虑他们的服务和站点对 Chromium的支持。

不过向Chromium的迁移也使微软能够将其浏览器也带到非Windows平台上,包括Mac和未来可能的Linux——预计在将来的某个时候我们可以使用 Linux版本的Microsoft Edge浏览器。