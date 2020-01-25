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微软Chromium版Edge浏览器发布，谷歌和 Mozilla送上祝福蛋糕

2020/1/25 8:31:24来源：开源中国作者：局长责编：马卡评论：

Google Chrome和Mozilla Firefox开发团队按照已经存在多年的传统来庆祝新版Microsoft Edge浏览器的发布：向发布新版本浏览器的公司赠送周年纪念蛋糕。

上周基于Chromium的 Microsoft Edge浏览器面向Windows和Mac平台正式发布后，Google和Mozilla均向微软赠送了蛋糕。

Google赠送的蛋糕上留下了“Welcome to Chromium!”的文字，Mozilla则补充到，“bing it on, Microsoft!”

Microsoft Edge浏览器的开发团队成员Joshua Berenhaus对蛋糕进行了点评，并说到 Mozilla赠送的蛋糕具有咖啡风味，还猜测这个蛋糕可能就是在微软总部附近的 Mike’s Amazing Cakes蛋糕店订制。

虽然互赠蛋糕是十分悠久的传统，但Mozilla却未必对微软把 Edge迁移到Chromium的决定感到高兴。Mozilla CEO Chris Beard曾批评微软采用了与Chrome相同的引擎，原因是他认为微软将对用户在线上的更多控制权移交给了Google。另外，从许多方面来看，让Google变得更强大是有风险的，这主要取决于创建服务和网站的Web开发人员和企业的行为。如果像Chromium这样的产品拥有足够的市场份额，那么它背后的公司便会拥有更多的话语权，从而导致出现某种程度上的垄断。如此一来，其他Web开发人员和企业就不得不考虑他们的服务和站点对 Chromium的支持。

不过向Chromium的迁移也使微软能够将其浏览器也带到非Windows平台上，包括Mac和未来可能的Linux——预计在将来的某个时候我们可以使用 Linux版本的Microsoft Edge浏览器。

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关键词：微软Edge火狐谷歌

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